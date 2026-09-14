'CHC की बत्ती गुल, जेनरेटर बंद..' मोबाइल की रोशनी में मरीज को लगाया गया टांका
भोजपुर के कोईलवर सीएचसी में बिजली गुल होने पर जेनरेटर बंद रहा, मोबाइल टॉर्च में मरीज का टांका लगाया गया. रिपोर्ट- आलोक कुमार भारती
Published : September 14, 2026 at 9:03 PM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोईलवर में सोमवार को बिजली व्यवस्था की बदहाली का ऐसा मामला सामने आया, जिसने अस्पताल की इमरजेंसी सेवा पर सवाल खड़े कर दिए. बिजली गुल होने के बाद जेनरेटर भी चालू नहीं हुआ. नतीजा यह रहा कि इमरजेंसी में पहुंचे घायल मरीज का इलाज मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा.
अस्पताल में भर्ती दो मरीजों को भी अंधेरे में आरएल चढ़ाए जाने की बात सामने आई है. बिजली कटने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से मरीज और उनके परिजन काफी देर तक परेशान रहे. मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में टांका लगाए जाने के कारण दूसरी ओर मरीज के परिजन भी डरे सहमे और परेशान दिखे.
चाकू से घायल युवक का मोबाइल टॉर्च में हुआ इलाज
कोईलवर निवासी मोनू के मुताबिक, उनके दोस्त के अंगूठे के पास चाकू से कट गया था. घायल अवस्था में वह सोमवार शाम करीब पांच बजे इलाज के लिए सीएचसी कोईलवर पहुंचा. उस वक्त अस्पताल की बिजली गुल थी और जेनरेटर भी चालू नहीं किया गया था.
''अस्पताल के गार्ड ने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई. इसी रोशनी में स्वास्थ्यकर्मी ने जख्म पर टांका लगाया. इमरजेंसी में पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण इलाज के दौरान हमारे साथ-साथ दूसरे मरीज और उसके परिजनों में अस्पताल की व्यवस्था को लेकर नाराज थे. लाइट कटने के बाद जेनरेटर भी चालू नहीं हुआ.''- मोनू, घायल का दोस्त
अंधेरे में मरीजों को चढ़ाया गया आरएल
अस्पताल में मौजूद लोगों के अनुसार, बिजली कटने के दौरान वहां भर्ती दो मरीजों को भी अंधेरे में आरएल चढ़ाया जा रहा था. महिला मरीज के परिजन अजय सिंह ने बताया कि शाम करीब पांच बजे से बिजली कटी हुई थी. जेनरेटर चालू नहीं होने के कारण मरीजों को अंधेरे में ही इलाज कराना पड़ा.
उनका कहना था कि अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा. इमरजेंसी सेवा वाले अस्पताल में बिजली जाने के बाद तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी थी.
मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद चला जेनरेटर
अस्पताल में बिजली व्यवस्था की स्थिति की जानकारी लेने के लिए जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो करीब 35 मिनट तक जेनरेटर चालू नहीं हुआ. इसके बाद जेनरेटर में तेल डलवाया गया और उसे चालू किया गया.
अस्पताल के एक गार्ड ने बताया कि ''जेनरेटर का तेल खत्म हो गया था, इसलिए वह चालू नहीं हो सका.'' हालांकि, इस संबंध में अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए. बिजली कटने के दौरान जेनरेटर के समय पर संचालन और उसके रखरखाव को लेकर अब अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.
'पहले भी हो चुकी है ऐसी स्थिति'
कोईलवर निवासी राकेश शर्मा ने बताया कि वह अपने एक मित्र के रिश्तेदार का इलाज कराने सीएचसी पहुंचे थे. उस समय भी करीब आधे घंटे से बिजली कटी हुई थी. इसी दौरान उन्होंने मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में एक बच्ची को टांका लगाए जाते देखा.
''सीएचसी में इस तरह की स्थिति पहले भी सामने आती रही है. अस्पताल के मैनेजर और प्रभारी को कई बार फोन किया गया, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. बिजली कटने के बाद जानकारी मिली कि जेनरेटर में तेल खत्म है. बाद में तेल लाकर जेनरेटर में डाला गया, जिसके बाद अस्पताल की बत्ती जलना शुरू हो सकी.''- राकेश शर्मा, मरीज के साथ पहुंचे स्थानीय निवासी
इमरजेंसी सेवा में मोबाइल टॉर्च बना सहारा
सीएचसी कोईलवर में बिजली कटने के दौरान मोबाइल की रोशनी में इलाज का यह पहला मामला नहीं होने का दावा स्थानीय लोगों ने किया है. मरीजों के परिजनों का आरोप है कि बिजली गुल होने के बाद कई बार जेनरेटर तत्काल नहीं चलाया जाता, जिससे इमरजेंसी जैसी महत्वपूर्ण सेवा भी प्रभावित होती है.
एक मरीज के रिश्तेदार ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर अस्पताल प्रबंधन और जेनरेटर कर्मी की मिलीभगत का आरोप लगाया. उनका दावा है कि बिजली कटने के बाद जेनरेटर समय पर नहीं चलाया जाता, जबकि उसके संचालन का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाता है.
व्यवस्था पर गंभीर सवाल
इमरजेंसी में किसी घायल मरीज के जख्म पर टांका लगाने जैसी प्रक्रिया पर्याप्त रोशनी में होना जरूरी है. ऐसे में बिजली गुल होने के बाद जेनरेटर के समय पर चालू नहीं होने और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किए जाने की घटना अस्पताल की बिजली और आपातकालीन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से मांग की है कि बिजली कटने की स्थिति में तत्काल जेनरेटर चालू करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि इमरजेंसी सेवा किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न हो.
सिविल सर्जन ने नहीं उठाया फोन
मामले को लेकर भोजपुर के सिविल सर्जन से मोबाइल के माध्यम से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. ऐसे में अस्पताल में बिजली कटने और जेनरेटर संचालन को लेकर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आ सका, लेकिन इस अव्यवस्था के चलते परेशान मरीजों ने अस्पताल के इंतजामों की पोल जरूर खोल दी.
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