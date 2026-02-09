बिहार में गरजी ITBP जवान की बंदूक, चचेरे भाई को उतारा मौत के घाट
भोजपुर में आईटीबीपी जवान ने चचेरे भाई को मार डाला. गोली मारने के बाद से आरोपी फरार है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : February 9, 2026 at 5:23 PM IST
आरा: बिहार के भोजपुर जिले के बभनौली गांव में सोमवार की सुबह आपसी रंजिश को लेकर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. आईटीबीपी के एक जवान ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद गांव समेत आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. मुफस्सिल थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.
पापा के माथे में मार दी गोली: मृतक की पहचान बभनौली गांव वार्ड संख्या-6 निवासी अंबिका तिवारी के 52 वर्षीय पुत्र गणेश तिवारी के रूप में की गई है. वह पेशे से किसान था. मृतक के बेटे गोलू ने बताया कि चचेरे चाचा आईटीबीपी जवान बसंत तिवारी उर्फ अभिषेक तिवारी ने पापा की हत्या कर दी. उसने आरोप लगाया कि आरोपी जब भी छुट्टी पर आते हैं तो कभी छत पर और कभी घर के बाहर फायरिंग करके धमकाते थे.
"पापा मवेशियों को चारा देने के लिए घर के बाहर मशीन पर चारा काट रहे थे. पास में मेरी मां खड़ी थी. इस बीच उनके चचेरे चाचा बसंत तिवारी उर्फ अभिषेक तिवारी अवैध हथियार लेकर वहां पहुंचे और पापा को गोली मार दी."- गोलू, मृतक के बेटे
तहकीकात में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-1 राजकुमार साह और मुफस्सिल थानाध्यक्ष राम कल्याण यादव अतिरिक्त पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया. एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए और आगे की जांच के लिए उन्हें साथ ले गई.
क्या बोले एसडीपीओ?: मौके पर पहुंचे एसडीपीओ-1 राजकुमार साह ने कहा कि के मृतक के सिर में गोली मारी गई है. सिर के बाईं ओर गोली लगी है. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. तकनीकी अनुसंधान और टावर डंप के आधार पर आरोपी जवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.
"एक आईटीबीपी जवान ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है. दोनों पाटीदार के बीच झगड़ा चल रहा था. हत्या के बाद गांव वालों की ओर से बताया गया कि दूसरे लोगों पर भी फायरिंग किया है. आरोपी जवान छुट्टी पर घर आया था. गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई है."- राजकुमार साह, एसडीपीओ-1
