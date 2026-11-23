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एक बाइक पर 22 ट्रैक्टरों का GPS, ऐसे चलता था बालू के अवैध कारोबार का खेल..पटना से कटता था चालान

एक बाइक और 22 ट्रैक्टरों का जीपीएस इस धंधे में शामिल आरोपित का तरीका देखकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए. आरोपित अपनी एक बाइक पर एक साथ 22 अलग-अलग ट्रैक्टरों के एक्टिव जीपीएस (GPS) उपकरण बांधकर निकलता था. इस जुगाड़ के जरिए वह ट्रैक्टरों को घाट पर ले जाए बिना ही उनकी लोकेशन वहां दिखाने में कामयाब हो जाता था.

एसडीपीओ सदर-2 रणजीत कुमार सिंह (ETV Bharat)

पटना के पुनपुन घाट से कटते थे फर्जी चालान

आरोपित इन 22 जीपीएस उपकरणों से लैस बाइक लेकर पटना जिले के पुनपुन स्थित घाट संख्या-3 पर पहुंचता था. वहां वह प्रति चालान 700 रुपये की दर से भुगतान कर सभी 22 ट्रैक्टरों के नाम पर ऑनलाइन चालान जनरेट करवा लेता था. कागजों पर यह दिखता था कि सभी 22 ट्रैक्टर पुनपुन घाट पर मौजूद हैं.

गांव लौटकर ट्रैक्टरों में लगाए जाते थे डिवाइस

चालान कटवाने के बाद आरोपित अपनी बाइक से वापस गांव लौट आता था. गांव पहुंचने पर वह उन सभी 22 जीपीएस उपकरणों को संबंधित ट्रैक्टरों में दोबारा फिट कर देता था और उनके चालकों को जनरेट किए गए चालान थमा देता था.

बालू के अवैध कारोबार का खेल (ETV Bharat)

मखदुमपुर घाट से होती थी असली लोडिंग

एसडीपीओ सदर-2 रणजीत कुमार सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता में पूरे खेल की परतें खोलीं. उन्होंने बताया कि बालू की वास्तविक लोडिंग सारण के गरखा थाना क्षेत्र स्थित मखदुमपुर घाट से होती थी, जहां नाव के जरिए अवैध रूप से बालू निकाला जाता था. इसके बाद पुनपुन घाट के चालान और जीपीएस के सहारे उस अवैध बालू को शहर और आसपास के इलाकों में बेचा जाता था.

"इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन और परिवहन को कागजों पर वैध दिखाना था. एक ही जगह से कई ट्रैक्टरों की लोकेशन दिखाकर चालान बनवाने के इस तरीके से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था. यह मामला अवैध बालू कारोबार के एक बड़े और संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है."-रणजीत कुमार सिंह, एसडीपीओ सदर-2