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बिहार में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोलियां, 10 घंटे बाद भी बदमाशों को नहीं पकड़ सकी पुलिस

जांघ और पेट में लगी गोली प्रॉपर्टी डीलर की हालत गंभीर ( ETV Bharat )