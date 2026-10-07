बिहार में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोलियां, 10 घंटे बाद भी बदमाशों को नहीं पकड़ सकी पुलिस
भोजपुर में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर राजू कुमार को दो गोलियां मारीं, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है. रिपोर्ट- आलोक कुमार भारती
Published : October 7, 2026 at 7:34 AM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले के गजराजगंज ओपी क्षेत्र के चौकीपुर गांव में मंगलवार देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी. बदमाशों ने बेहद करीब से उस पर दो गोलियां चलाईं.
जांघ और पेट में लगी गोली
गोलीबारी में चौकीपुर गांव निवासी कमल यादव के 40 वर्षीय पुत्र राजू कुमार घायल हो गए. एक गोली उनकी बाईं जांघ और दूसरी बाईं तरफ पेट में लगी. गंभीर हालत में परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए आरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज जारी है.
घटना के बाद इलाके में मची सनसनी
फायरिंग की घटना के बाद चौकीपुर गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर गजराजगंज ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
सदर एसडीपीओ 1 सुशील कुमार ने बताया कि राजू कुमार को दो गोलियां लगी हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.
एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अब फायरिंग के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान का पता लगाने में जुटी है.
''राजू कुमार को दो गोलियां लगी हैं. घटना की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.''- सुशील कुमार, सदर एसडीपीओ-1
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