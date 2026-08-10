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भोजपुर में बेटी ने पिता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, FIR के बाद 164 का बयान दर्ज

भोजपुर: आरा में एक पिता पर अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में पुलिस ने पीड़िता का बयान भी दर्ज कराया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पटना में दर्ज कराई शून्य प्राथमिकी: जानकारी के मुताबिक, पीड़िता मूल रूप से भोजपुर से सटे एक जिले की रहने वाली है और पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार के साथ आरा के नवादा थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रह रही थी. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पिता पिछले कुछ वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे. पारिवारिक दबाव और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वह लंबे समय तक मामले की शिकायत नहीं कर सकी.

पढ़ाई के लिए पटना जाने के बाद की शिकायत: कुछ दिन पहले पीड़िता पढ़ाई के सिलसिले में पटना गई और एक हॉस्टल में रहने लगी. इसी दौरान उसने पटना के सुल्तानगंज थाने में अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शून्य प्राथमिकी दर्ज कराई. इसके बाद सुल्तानगंज थाना पुलिस ने प्राथमिकी को आवश्यक कार्रवाई के लिए आरा के नवादा थाना भेज दिया.

आरोपी पिता गिरफ्तार: प्राथमिकी मिलने के बाद नवादा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. नवादा थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है.