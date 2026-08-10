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भोजपुर में बेटी ने पिता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, FIR के बाद 164 का बयान दर्ज

आरा में बेटी ने पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पटना में FIR के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट-आलोक

पिता पर बेटी से दुष्कर्म का आरोप
पिता पर बेटी से दुष्कर्म का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 1:32 PM IST

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भोजपुर: आरा में एक पिता पर अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में पुलिस ने पीड़िता का बयान भी दर्ज कराया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पटना में दर्ज कराई शून्य प्राथमिकी: जानकारी के मुताबिक, पीड़िता मूल रूप से भोजपुर से सटे एक जिले की रहने वाली है और पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार के साथ आरा के नवादा थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रह रही थी. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पिता पिछले कुछ वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे. पारिवारिक दबाव और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वह लंबे समय तक मामले की शिकायत नहीं कर सकी.

पढ़ाई के लिए पटना जाने के बाद की शिकायत: कुछ दिन पहले पीड़िता पढ़ाई के सिलसिले में पटना गई और एक हॉस्टल में रहने लगी. इसी दौरान उसने पटना के सुल्तानगंज थाने में अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शून्य प्राथमिकी दर्ज कराई. इसके बाद सुल्तानगंज थाना पुलिस ने प्राथमिकी को आवश्यक कार्रवाई के लिए आरा के नवादा थाना भेज दिया.

आरोपी पिता गिरफ्तार: प्राथमिकी मिलने के बाद नवादा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. नवादा थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है.

164 के तहत बयान दर्ज: पुलिस के अनुसार, पीड़िता का न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है.

''प्राथमिकी दर्ज के उपरांत पुलिस ने त्वरित करवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता का 164 का बयान दर्ज कराया गया है. आगे की करवाई की जा रही है.''- बिपिन बिहारी, थानाध्यक्ष, नवादा

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