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किराए की जमीन पर 30 लाख की खेती, युवाओं के लिए मिसाल बने युवा किसान

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में बिरमपुर गांव के किसान धर्मेंद्र उर्फ मुन्ना की कहानी आज खेती की दुनिया में नई सोच और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर उभर रही है. जिस व्यक्ति के पास कभी अपनी एक कट्ठा जमीन भी नहीं थी, वही आज लीज पर 15 बीघा खेत लेकर सालाना करीब 30 लाख रुपये की खेती कर रहा है.

संघर्ष का सफर: धर्मेंद्र का यह सफर संघर्षों से भरा रहा है. कभी मजदूरी कर दिनभर में मुश्किल से 100 रुपये कमाने वाले मुन्ना ने हालात से हार मानने के बजाय कुछ अलग करने की ठानी. उन्होंने गांव के किसानों से 15 बीघा जमीन लीज पर लेकर छोटे स्तर पर सब्जी की खेती शुरू की.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

शुरुआती चुनौतियां: शुरुआत में उन्हें मौसम, बाजार और लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी. आज धर्मेंद्र सालभर की प्लानिंग के साथ करीब 15 तरह की सब्जियों और फलों की खेती करते हैं.

फसलों की वैरायटी: इन फसलों में टमाटर, भिंडी, लौकी, परवल, गोभी, आलू जैसी रोजमर्रा की फसलों के साथ-साथ वे कटहल, बेर और मौसमी फलों को भी शामिल करते हैं. उनकी खास रणनीति यह है कि वे एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि सीजन के अनुसार फसल बदलते रहते हैं, जिससे बाजार में उनकी निरंतर पकड़ बनी रहती है.

ऑफ-सीजन का राज: उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज ‘ऑफ-सीजन खेती’ है. जब बाजार में किसी सब्जी की कमी होती है, उसी समय उनकी फसल तैयार रहती है, जिससे उन्हें सामान्य से दो से तीन गुना अधिक दाम मिलता है. उदाहरण के तौर पर, सर्दियों के पहले टमाटर की फसल तैयार कर वे बेहतर मुनाफा कमाते हैं.