किराए की जमीन पर 30 लाख की खेती, युवाओं के लिए मिसाल बने युवा किसान
भोजपुर के किसान धर्मेंद्र ने 18 हजार रुपये प्रति बीघा किराया देकर खेती शुरू की. इस तरह वे नई सोच की मिसाल बने. पढ़ें खबर-
Published : May 17, 2026 at 3:30 PM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर में बिरमपुर गांव के किसान धर्मेंद्र उर्फ मुन्ना की कहानी आज खेती की दुनिया में नई सोच और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर उभर रही है. जिस व्यक्ति के पास कभी अपनी एक कट्ठा जमीन भी नहीं थी, वही आज लीज पर 15 बीघा खेत लेकर सालाना करीब 30 लाख रुपये की खेती कर रहा है.
संघर्ष का सफर: धर्मेंद्र का यह सफर संघर्षों से भरा रहा है. कभी मजदूरी कर दिनभर में मुश्किल से 100 रुपये कमाने वाले मुन्ना ने हालात से हार मानने के बजाय कुछ अलग करने की ठानी. उन्होंने गांव के किसानों से 15 बीघा जमीन लीज पर लेकर छोटे स्तर पर सब्जी की खेती शुरू की.
शुरुआती चुनौतियां: शुरुआत में उन्हें मौसम, बाजार और लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी. आज धर्मेंद्र सालभर की प्लानिंग के साथ करीब 15 तरह की सब्जियों और फलों की खेती करते हैं.
फसलों की वैरायटी: इन फसलों में टमाटर, भिंडी, लौकी, परवल, गोभी, आलू जैसी रोजमर्रा की फसलों के साथ-साथ वे कटहल, बेर और मौसमी फलों को भी शामिल करते हैं. उनकी खास रणनीति यह है कि वे एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि सीजन के अनुसार फसल बदलते रहते हैं, जिससे बाजार में उनकी निरंतर पकड़ बनी रहती है.
ऑफ-सीजन का राज: उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज ‘ऑफ-सीजन खेती’ है. जब बाजार में किसी सब्जी की कमी होती है, उसी समय उनकी फसल तैयार रहती है, जिससे उन्हें सामान्य से दो से तीन गुना अधिक दाम मिलता है. उदाहरण के तौर पर, सर्दियों के पहले टमाटर की फसल तैयार कर वे बेहतर मुनाफा कमाते हैं.
यूट्यूब बना गुरु: तकनीक ने भी उनकी खेती को नई दिशा दी है. धर्मेंद्र बताते हैं कि मैंने यूट्यूब को अपना गुरु बना लिया है, जहां से मैं बीज चयन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और कीट प्रबंधन जैसे आधुनिक तरीकों को सीखता हूँ.
पैदावार में वृद्धि: इन तकनीकों के इस्तेमाल से उनकी पैदावार और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हुई है. आज धर्मेंद्र सिर्फ खुद ही आगे नहीं बढ़े, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बने हैं. दूसरे किसानों को वे रिस्क लेने की सीख देते हैं.
"आज किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर सोचने की जरुरत है. लीक से हटकर रिस्क लेकर खेती करेंगे तब ही खेती में मजा है. बिना रिस्क लिए कोई फिक्स नहीं है." - धर्मेंद्र, युवा किसान
गांव को रोजगार: उनके खेतों में करीब 10 लोग स्थायी रूप से काम करते हैं, जिससे गांव के कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. धर्मेंद्र आज 15 बीघा खेत के लिए प्रति बीघा 18 हजार रुपये किराया देते हैं.
सोच और योजना: धर्मेंद्र की कहानी यह संदेश देती है कि खेती सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि सोच, योजना और तकनीक पर निर्भर करती है. सही रणनीति और मेहनत से बिना जमीन के भी खेती में बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है.बिरमपुर का यह किसान आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है, जो खेती को घाटे का सौदा मानते हैं.
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