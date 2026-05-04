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5 मई को लग रहा एक दिवसीय जॉब कैंप, ऑन द स्पॉट होगा चयन.. जानें कैसे करें अप्लाई

भोजपुर में 5 मई को जिला नियोजनालय द्वारा एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन. 35 पदों पर भर्ती, जानें वेतन. पढ़ें खबर-

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भोजपुर में जॉब कैंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 4, 2026 at 5:29 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में 5 मई मंगलवार को जिला नियोजनालय के तत्वावधान में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा. यह कैंप जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर स्थित कृषि भवन, आरा में आयोजित होगा, जहां योग्य अभ्यर्थियों का ऑन द स्पॉट चयन किया जाएगा.

ज्वेलर्स करेगी भर्ती: इस जॉब कैंप में आरा स्थित एक ज्वेलर्स विभिन्न पदों पर भर्ती करेगी. कंपनी सेल्समैन के 15 पद, सेल्समैन ट्रेनी के 10 पद और ऑफिस बॉय के 10 पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगी. चयनित उम्मीदवारों को 14,000 रुपये से 25,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा.

आयु व शैक्षणिक योग्यता: इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास निर्धारित की गई है. 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं. पुरुष एवं महिला दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में भाग ले सकते हैं.

पूरे बिहार के लिए खुला अवसर: यह रोजगार कैंप पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए खुला है. जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि कैंप में भाग लेने के लिए नियोजनालय में पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है।

ऑनलाइन व ऑफलाइन निबंधन की सुविधा: जिन अभ्यर्थियों का अभी पंजीकरण नहीं है, वे नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. साथ ही जिला नियोजनालय भोजपुर कार्यालय में जाकर भी निबंधन कराया जा सकता है.

जरूरी दस्तावेज और समय: अभ्यर्थियों को जॉब कैंप में बायोडाटा और आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा. कैंप सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक चलेगा. प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रहेगा.

बेरोजगार युवाओं से अपील: जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने जिले के सभी बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और जॉब कैंप में भाग लेकर सरकारी नौकरी की तर्ज पर निजी क्षेत्र में अच्छा रोजगार प्राप्त करें.

"सभी बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं. आगे आकर इस जॉब कैंप में भाग लें और रोजगार प्राप्त करें."-प्रणव प्रतीक, जिला नियोजन पदाधिकारी

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