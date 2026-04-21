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बिहार में 22 अप्रैल को लग रहा है जॉब कैंप, 5वीं पास युवाओं को भी मौका

आरा में 22 अप्रैल को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन होगा. जिसमें 30 पदों पर बहाली होगी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई.

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भोजपुर रोजगार मेला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 12:15 PM IST

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आरा: बिहार के आरा के भोजपुर जिला नियोजनालय द्वारा 22 अप्रैल 2026 (बुधवार) को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप जिला नियोजनालय परिसर, कृषि भवन, आरा में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। जॉब कैंप में वर्धमान यर्न्स एंड ट्रेंड्स लिमिटेड, होशियारपुर (पंजाब) द्वारा मशीन ऑपरेटर के कुल 30 पदों पर भर्ती की जाएगी.

वेतन और योग्यता: चयनित अभ्यर्थियों को 11,712 रुपये से 19,316 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास निर्धारित की गई है. इस भर्ती में पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया और तैयारी: जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने बताया कि चयन प्रक्रिया ऑन-स्पॉट कैंपस के माध्यम से की जाएगी. इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य है. जो अभ्यर्थी अब तक निबंधित नहीं हैं, वे नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन निबंधन कर सकते हैं. जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा और आधार कार्ड साथ लाना होगा.

"चयन प्रक्रिया ऑन-स्पॉट कैंपस के माध्यम से की जाएगी.इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य है.जो अभ्यर्थी अब तक निबंधित नहीं हैं, वे नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन निबंधन कर सकते हैं. जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा और आधार कार्ड साथ लाना होगा."-प्रणव प्रतीक, जिला नियोजन पदाधिकारी

निशुल्क सुविधा और जिम्मेदारी: यह कैंप पूरी तरह निशुल्क है. नियोजनालय की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता की होगी, जबकि नियुक्ति से संबंधित शर्तों के लिए नियोजक कंपनी स्वयं जिम्मेदार होगी. अभ्यर्थी बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेज लेकर समय पर पहुंचें.

युवाओं से अपील: जिला प्रशासन ने भोजपुर जिले के बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर रोजगार प्राप्त करें. यह कैंप स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है.

कैसे पहुंचें और संपर्क: कैंप स्थल कृषि भवन, आरा है. अधिक जानकारी के लिए जिला नियोजनालय से संपर्क किया जा सकता है. युवा इस जॉब कैंप में हिस्सा लेकर अपनी मेहनत से बेहतर भविष्य बना सकते हैं.

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