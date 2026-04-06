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अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी! फीस, री-एडमिशन, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर आदेश जारी

फीस, री-एडमिशन, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी. जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है..

Bhojpur district administration
निजी स्कूलों के लिए भोजपुर प्रशासन का आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 2:28 PM IST

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आरा: मनमानी फीस वसूली, यूनिफॉर्म और किताबें एक ही दुकान से खरीदने की निजी स्कूलों की बाध्यता को लेकर मिल रही शिकायतों पर भोजपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी निजी विद्यालयों को 15 अप्रैल 2026 तक फीस, किताब और यूनिफॉर्म की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है.

निजी स्कूलों के लिए प्रशासन का आदेश: वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. भोजपुर समाहरणालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा को व्यवसाय के रूप में संचालित करने की प्रवृत्ति अत्यंत गंभीर और आपत्तिजनक है, जिस पर नियंत्रण आवश्यक है.

Bhojpur district administration
भोजपुर जिला प्रशासन का निर्देश जारी (ETV Bharat)

15 अप्रैल से पहले विवरण देना अनिवार्य: जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी निजी विद्यालय संचालकों को अपनी-अपनी कक्षाओं से संबंधित अनिवार्य पुस्तकों की सूची और यूनिफॉर्म का विवरण 15 अप्रैल 2026 से पहले विद्यालय की वेबसाइट या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा, ताकि अभिभावक इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें.

यूनिफॉर्म में अनावश्यक बदलाव न हो: इस आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि यूनिफॉर्म में किसी प्रकार का अनावश्यक बदलाव न किया जाए, जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य सामग्री खरीद सकते हैं. विद्यालय या किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने की बाध्यता देना नियमों के विरुद्ध माना जाएगा.

जिला प्रशासन ने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करते हुए सभी निजी विद्यालयों में फीस, यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य सामग्री की व्यवस्था की जांच करने का निर्देश दिया है. जांच के दौरान विद्यालय का नाम, यू-डायस कोड, नामांकित छात्रों की संख्या, फीस संरचना, मान्यता की स्थिति और अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों की जानकारी एकत्र की जाएगी.

दोषी विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द: यदि किसी विद्यालय की ओर से अवैध शुल्क वसूली या आर्थिक शोषण करना पाया जाता है तो संबंधित विद्यालय को तत्काल अवैध शुल्क वापस करना होगा. इसके साथ ही विद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उसकी मान्यता निलंबित या रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

साथ ही बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक-2019 के तहत विद्यालय के प्राचार्य, संचालक और निदेशक मंडल के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने कहा है कि इस आदेश के अनुपालन की निगरानी अनुमंडल और जिला स्तर पर की जाएगी. जांच में प्राप्त शिकायतों और अनियमितताओं की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी.

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