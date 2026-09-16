मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज की खबर के बाद जागा भोजपुर स्वास्थ्य विभाग, CHC में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था
वैकल्पिक इंतजामों के बावजूद कोईलवर CHC में मोबाइल की रोशनी में मरीज को टांका लगाया गया, जिसपर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया. रिपोर्ट-आलोक
Published : September 16, 2026 at 5:21 PM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर स्थित कोईलवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली गुल होने के दौरान मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किए जाने की खबर सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने बिजली व्यवस्था में सुधार किया है. वहीं जिला स्वास्थ्य समिति भोजपुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी है.
अस्पताल में बिजली व्यवस्था दुरुस्त
दरअसल 14 सितंबर को ईटीवी भारत ने ''CHC की बत्ती गुल, जेनरेटर बंद.. मोबाइल की रोशनी में मरीज को लगाया गया टांका'' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. खबर में बिजली कटने के बाद इमरजेंसी में मोबाइल की रोशनी में मरीज को टांका लगाए जाने और अन्य मरीजों के अंधेरे में इलाज कराने का मामला सामने आया था. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाया है.
बिजली आपूर्ति सुनिश्चित रखने के निर्देश
अस्पताल में बिजली आपूर्ति के साथ जनरेटर की व्यवस्था के अलावा अब इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, चिकित्सक डेस्क और कॉरिडोर में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में इन स्थानों पर जनरेटर और इन्वर्टर के माध्यम से रोशनी उपलब्ध रहेगी.
जनरेटर चालू होने में समय के गैप को इन्वर्टर से किया दूर
सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि बिजली कटने के बाद जनरेटर चालू होने में जो समय का अंतर रहता था. उसे दूर करने के लिए इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है. अब बिजली बाधित होने की स्थिति में जनरेटर शुरू होने तक इन्वर्टर से आवश्यक स्थानों पर रोशनी उपलब्ध रहेगी.
24 घंटे के अंदर मांगी गई जांच रिपोर्ट
जिला स्वास्थ्य समिति भोजपुर की ओर से सीएचसी कोईलवर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. उमेश कुमार को पत्र भेजकर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किए जाने के मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है. सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सोमवार की शाम बिजली गुल होने के बाद इमरजेंसी में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किए जाने की बात सामने आई थी. इससे अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं.
क्यों नहीं समय से चलाया गया जनरेटर?
पत्र में कहा गया है कि सीएचसी आउटसोर्सिग के माध्यम से संचालित है और वहां जनरेटर की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद बिजली आपूर्ति अथवा जनरेटर का संचालन क्यों नहीं किया गया? इसकी जांच की जानी है. जिला स्वास्थ्य समिति ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को स्पष्ट मंतव्य के साथ मामले की जांच कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि मामले को राज्य स्तर पर भेजा जा सके.
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