भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई, पहली गोली चलाने वाला STF जवान गिरफ्तार
भोजपुर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने गोली चलाने के आरोप में एसटीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया है.
भोजपुर भरत तिवारी एनकाउंटर (ETV Bharat)
Published : July 31, 2026 at 11:22 AM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी को गोली मारने वाले एसटीएफ जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस के अनुसार एसटीएफ जवान अक्षय कुमार पर पहली गोली चलाने का आरोप है. परिजनों ने बताया कि हथियार फेंकने के बावजूद अक्षय कुमार ने भरत तिवारी पर गोली चलायी थी.
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