ETV Bharat / state

भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई, पहली गोली चलाने वाला STF जवान गिरफ्तार

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी को गोली मारने वाले एसटीएफ जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस के अनुसार एसटीएफ जवान अक्षय कुमार पर पहली गोली चलाने का आरोप है. परिजनों ने बताया कि हथियार फेंकने के बावजूद अक्षय कुमार ने भरत तिवारी पर गोली चलायी थी.

अपडेट जारी...