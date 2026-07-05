भरत तिवारी एनकाउंटर: जीतन राम मांझी ने महापंचायत में आने से किया इंकार, कार्यक्रम स्थगित
भोजपुर के जगदीशपुर में होने वाली बहुजन महापंचायत को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आने से इंकार किया.
Published : July 5, 2026 at 11:10 AM IST
भोजपुर: भरत तिवारी एनकउंटर मामले में जगदीशपुर में आज रविवार को होने वाली बहुजन महापंचायत को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. आयोजन समिति ने प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने तथा कार्यक्रम स्थल के आसपास धारा-144 लागू किए जाने के बाद यह बड़ा निर्णय लिया है. समिति के सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति जताई है.
अब कब होगी महापंचायत: प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए समिति ने कहा कि महापंचायत की नई तिथि प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही घोषित की जाएगी. फिलहाल थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा की जा रही आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के कारण निर्धारित तिथि पर इस विशाल महापंचायत का आयोजन करना पूरी तरह से असंभव हो गया था.
प्रशासन अनुमति वापस लिया: इससे पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर कार्यक्रम की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया गया था. आदेश में कहा गया था कि महापंचायत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र की विधि-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है.
"सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील है. किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दें. प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद ही बहुजन महापंचायत की नई तिथि की घोषणा आधिकारिक रूप से दोबारा की जाएगी." -रणविजय सिंह उर्फ बड़क कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, HAM
प्रशासन का तर्क: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रदेश महासचिव रणविजय सिंह उर्फ बड़क कुशवाहा ने जगदीशपुर में प्रस्तावित बहुजन महापंचायत को स्थगित करने की घोषणा की है. दरअसल, 5 जुलाई को जगदीशपुर के बिहारी सिंह टोला खेल मैदान में बहुजन महापंचायत का आयोजन तय किया गया था. परंतु स्थानीय प्रशासन ने महापंचायत में जुटने वाली भारी भीड़ को लेकर आयोजन कराने से साफ मना कर दिया.
जीतन राम मांझी ने आने से किया इंकार: इस महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आने वाले थे. परंतु आईबी की एक गोपनीय रिपोर्ट के कारण उन्होंने अचानक कार्यक्रम में आने से मना कर दिया. इसके तुरंत बाद ही भोजपुर प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम को दी गयी पूर्व अनुमति वापस ले ली गयी.
"प्रशासन के आदेश को देखते हुए हमलोगों ने महापंचायत को स्थगित कर दिया है. हमलोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून का सम्मान करते हैं. इसलिए हमलोग अभी महापंचायत को स्थगित कर दिया है." -रणविजय सिंह उर्फ बड़क कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, HAM
क्या है मामला: गौरतलब है कि भोजपुर में बीते 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था. पटना में इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गयी थी. इसके बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर जानबूझकर फर्जी एनकाउंटर करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया था.
न्याय की मांग: घटना के दौरान भरत तिवारी ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने पुलिस के सामने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था. इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोली मार दी. इस घटना के बाद सरकार ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की, लेकिन परिजन सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं.
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