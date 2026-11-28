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'न्याय नहीं मिला तो करेंगे आत्मदाह..' बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठा भरत तिवारी का परिवार

भोजपुर : बिहार के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पांच महीने बाद भी न्याय नहीं मिलने पर परिजन बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. उनकी मांग है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. मृतक भरत तिवारी की मां आशा देवी की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. 'जब-जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है' और 'भरत तिवारी के हत्यारों को फांसी दो' जैसे नारों से इलाका गूंजता रहा. धरना में मृतक की मां आशा देवी, भाई चंदन तिवारी, भाभी सुमन देवी समेत परिवार के अन्य सदस्य और समर्थक मौजूद रहे.

"गिरफ्तारी नहीं हो रही है. मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है. एक दो बार मनोज तिवारी को फोन किया था लेकिन जब वह फोन नहीं उठाए तो फिर फोन करना बंद कर दिए. जब तक मांग पूरी नहीं होगी मैं अनशन पर रहूंगीं. सरकार नहीं मानी तो हम आत्मदाह करेंगे." - आशा देवी, भरत तिवारी की मां

परिवार ने सरकार को 26 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया था जो कि समाप्त हो गया जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया. शुरुआत में परिजन बलौटी गांव स्थित अपने घर के बाहर धरने पर बैठे. इसके बाद आंदोलन को विस्तार देते हुए घर से कुछ दूरी पर स्थित एनएच-922 गोलंबर के समीप पहुंचकर धरना शुरू कर दिया.

इधर आंदोलन की जानकारी मिलने पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी बलौटी गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिलाया. इस दौरान उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में परिवार को न्याय दिलाने के नाम पर केवल आश्वासन दिया गया.

"यहां आए तो पता चला कि मनोज तिवारी, भरत तिवारी की मां का फोन नहीं उठा रहे हैं. न नौकरी मिली न सरकार फोन उठा रही है. उसकी मां पेट्रोल लेकर बैठी है. ये क्या हो रहा है. इनके साथ छल हुआ है. इस्तेमाल करके भरत तिवारी के परिवार को छोड़ दिया गया है. सरकार को जब वोट का डर होता है तभी जाकर पैर पकड़ती है. इस परिवार के साथ गद्दारी हुई है."- पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद, पूर्णिया

'फर्जी था भरत तिवारी एनकाउंटर'- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने कहा कि सरकार द्वारा परिजनों को भरोसा देकर आंदोलन समाप्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन वादे पूरे नहीं होने के कारण उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा. सांसद ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए आरोप लगाया कि मामले से जुड़े अन्य जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है.

'मौत के 5 महीने बीतने के बाद भी वादे अधूरे'

इसके साथ ही उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. वहीं मृतक की मां आशा देवी ने कहा कि बेटे की मौत के पांच महीने से अधिक समय गुजरने के बाद भी सरकार की ओर से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक इस मामले में केवल एसटीएफ के सिपाही अक्षय की गिरफ्तारी हुई है जबकि अन्य आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक बेटे को न्याय नहीं मिलता और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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