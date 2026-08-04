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यहां पेड़ के नीचे लगती है बच्चों की क्लास, बिहार के भोजपुर में शिक्षा की बदहाली देखिए

भोजपुर में 203 छात्र और 15 शिक्षक होने के बावजूद स्कूल में सिर्फ एक कमरा. पढ़ें आलोक भारती की रिपोर्ट

bhojpur babura urdu primary school
भोजपुर में सरकारी स्कूल का हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 7:05 AM IST

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भोजपुर: बिहार सरकार एक ओर राज्य में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल स्कूल खोलकर शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक बनाने का दावा कर रही है. लेकिन, दूसरी तरफ भोजपुर जिले से आई एक तस्वीर सरकार के इन चमचमाते दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. दरअसल यहां आज भी सैकड़ों नौनिहाल खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में अपना भविष्य तलाशने को मजबूर हैं. ये तस्वीर पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

करोड़ों का बजट और बड़े दावे: गौरतलब है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा के लिए कुल 68,216 करोड़ रुपये का भारी आवंटन किया है, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है. इसी कड़ी में बिहार सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा विंग 'विद्या भारती' की ओर से 19 जुलाई 2026 को 551 सरस्वती विद्या निकेतन स्कूलों का भव्य लोकार्पण किया गया था. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय के आईओसीएल (IOCL) स्टेडियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल माध्यम) के जरिए इन सभी स्कूलों का एक साथ उद्घाटन किया था.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

एक कमरा और बच्चों की भारी फौज: नैतिक और आधुनिक शिक्षा के इन दावों के बीच भोजपुर के बड़हरा प्रखंड स्थित बबुरा उर्दू प्राथमिक विद्यालय से आई तस्वीर पूरी व्यवस्था को शर्मसार कर रही है. मिली जानकारी के मुताबिक बबुरा उर्दू प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से लेकर पांचवीं तक के कुल 203 छात्र-छात्राएं नामांकित है. इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने यहां 15 शिक्षकों की पोस्टिंग भी की है, लेकिन बुनियादी ढांचे के नाम पर पूरा सिस्टम फेल है. इन बच्चों को बैठाने के लिए विद्यालय के पास महज एक ही कमरा उपलब्ध है. इन हालातों में बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे है.

पेड़ की छांव में भविष्य की तलाश: विद्यालय की प्रधान शिक्षिका राजश्री कुमारी ने बताया कि इसी इकलौते कमरे में कक्षा एक की पढ़ाई के साथ-साथ कार्यालय का काम भी करना पड़ता है. जगह की कमी के कारण विवश होकर कक्षा दो से लेकर पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई रोजाना मैदान में पेड़ के नीचे होती है. खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने वाले इन मासूम बच्चों को हर दिन मौसम की मार और कड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ता है.

BHOJPUR BABURA SCHOOL UNDER TREE
बबुरा उर्दू प्राथमिक विद्यालय (ETV Bharat)

मौसम की मार और हादसों का डर: तेज धूप, धूलभरी आंधी और कड़कड़ाती ठंड में भी इन छोटे बच्चों को बिना किसी सुरक्षित छत के पेड़ की छांव में ही बैठना पड़ता है. प्रधान शिक्षिका के अनुसार बरसात में तो बच्चों को भारी कठिनाइयां होती ही हैं. यहां तक कि पेड़ की सूखी डालियां अचानक टूटकर गिरने का खतरा भी हमेशा बना रहता है.

"विद्यालय में एक ही कमरा है जो है सो है, इसी में पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है. वो एकदम छोटे बच्चे हैं तो उनको सावधानी से कक्षा में पढ़ाया जाता है. इसी इकलौते कमरे में कक्षा एक की पढ़ाई के साथ-साथ कार्यालय का काम भी करना पड़ता है. बरसात में तो भारी कठिनाइयां होती हैं, यहां तक कि पेड़ की सूखी डालियां अचानक टूटकर गिरने का खतरा भी हमेशा बना रहता है. कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई."- राजश्री कुमारी, प्रधान शिक्षिका

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कमरे में पढ़ते छोटे बच्चे (ETV Bharat)

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नया भवन: प्रधान शिक्षिका ने बताया कि स्कूल परिसर में एक नए भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन वह भी अधूरा रह गया. आज तक उस सरकारी इमारत में दरवाजे और खिड़कियां तक नहीं लगवाए गए, जिससे वह भवन उपयोग से पहले ही पूरी तरह जर्जर हो गया. उनके मुताबिक इस समस्या के समाधान के लिए स्कूल प्रशासन ने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई.

छह दशक बाद भी हालात जस के तस: स्कूल की बदहाली पर इलाके के 70 वर्षीय बुजुर्ग व विद्यालय के पूर्व छात्र निर्मल शर्मा ने चिंता जताई. उन्होंने बताया कि वर्ष 1962 में इस स्कूल का निर्माण हुआ था और तब से लेकर आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है. उन्होंने बताया कि उस समय वे खुद इसी विद्यालय में तीसरी कक्षा के छात्र थे. बड़े अफसोस की बात है कि आजादी के 78 वर्ष बाद और छह दशक बीतने पर भी इस स्कूल की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका. जो समस्या छह दशक पहले थी, आज की नई पीढ़ी भी उसी बुनियादी ढांचे की भारी कमी को झेलने के लिए पूरी तरह मजबूर है.

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"1962 में इस स्कूल का निर्माण हुआ था और तब से लेकर आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है, छह दशक बीतने पर भी इस स्कूल की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका. जो समस्या छह दशक पहले थी, आज की नई पीढ़ी भी उसी बुनियादी ढांचे की भारी कमी को झेलने के लिए पूरी तरह मजबूर है." - निर्मल शर्मा, स्थानीय व विद्यालय के पूर्व छात्र

पक्की छत की मांग: स्कूल की छात्रा पिंकी कुमारी ने बताया कि तेज धूप से काफी परेशानी होती है और बारिश होने पर उनकी पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो जाती. वहीं पांचवीं के छात्र रोहित कुमार ने कहा कि बरसात में मैदान कीचड़ से भर जाता है और कई बार भींगते हुए पढ़ाई करनी पड़ती है. इन बच्चों ने सरकार से जल्द से जल्द एक पक्का और सुरक्षित विद्यालय भवन निर्माण कराने की मांग की.

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पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते टीचर्स (ETV Bharat)

कैमरे से भागे जिम्मेदार अधिकारी: वहीं पूरे मामले पर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी मानवेंद्र कुमार राय से बात की गई, तो वे कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने आश्वासन दिया कि मामला संज्ञान में आया है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी. बहरहाल उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन सवाल अब भी यही है कि जब सरकार 68 हजार करोड़ का बजट और मॉडल स्कूलों की बात करती है, तब इस स्कूल की ऐसी हालत क्यों है.

फाइलों में बंद विकास के दावे: भोजपुर में 203 बच्चों का पेड़ के नीचे पढ़ना पूरी शिक्षा व्यवस्था और उसके बड़े दावों पर एक बहुत गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस विद्यालय की वर्षों पुरानी इस बड़ी समस्या का समाधान आखिर कब तक कर पाते हैं.

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