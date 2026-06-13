असम विमान हादसे में भोजपुर के अग्निवीर वायु सैनिक दानिश आलम शहीद, गांव में पसरा मातम
असम विमान हादसा में भोजपुर के लाल अग्निवीर वायु सैनिक दानिश आलम शहीद हो गए. शहादत की खबर से इलाके में मातम पसरा हुआ है-
Published : June 13, 2026 at 5:23 PM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड स्थित कायमनगर गांव के लिए शनिवार का दिन कभी न भूलने वाला बन गया. देश सेवा का सपना आंखों में संजोए गांव का इकलौता बेटा अग्निवीर वायु सैनिक दानिश आलम असम में हुए विमान हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गया. जैसे ही शहादत की खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम पसर गया. हर आंख नम थी और हर जुबान पर दानिश की बहादुरी और देशभक्ति के चर्चे थे.
एयरफोर्स के एएन 32 विमान हादसे में गई जान : जानकारी के अनुसार असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन के समीप भारतीय वायु सेना का एएन 32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दर्दनाक हादसे में 22 वर्षीय अग्निवीर वायु सैनिक दानिश आलम ने देश सेवा करते हुए बलिदान हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. विमान हादसे में कुल 5 जवानों की शहादत हुई है.
The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026
Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU
माता-पिता का एकमात्र सहारा था दानिश : दानिश आलम अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे. पिता मोहम्मद फारूक आलम गया जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि मां अख्तरी बेगम गृहिणी हैं. परिवार में उनकी दो बड़ी बहनें शगुफ्ता परवीन और गजाला परवीन हैं. बेटे की शहादत की खबर सुनते ही मां बाप बेसुध हो गए. जिस बेटे को उन्होंने बड़े अरमानों से पाला था, वही अब देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर अमर हो गया.
बचपन से था वर्दी पहनकर देश सेवा का सपना : परिजनों के अनुसार दानिश बचपन से ही सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे. उनकी मेहनत और लगन रंग लाई और अग्निवीर वायु योजना के तहत उनका चयन हुआ. 29 जून 2025 को उन्होंने बिहटा एयरफोर्स स्टेशन में योगदान दिया. इसके बाद कर्नाटक के बेलगांव में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने अपने सपनों को नई उड़ान दी.
छुट्टी बिताकर लौटे थे ड्यूटी: परिवार ने बताया कि दानिश 23 मई को छुट्टी लेकर घर आए थे. पूरे परिवार ने उनके साथ खुशी के पल बिताए थे. 30 मई को वह फिर अपनी ड्यूटी पर लौट गए. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात आखिरी साबित होगी. घर से विदा होते समय जिस बेटे ने जल्द लौटने का वादा किया था, अब उसकी शहादत की खबर घर पहुंची है.
कायमनगर गांव में पसरा मातम : दानिश की शहादत की खबर फैलते ही कायमनगर गांव में शोक की लहर दौड़ गई. गांव के लोग, रिश्तेदार, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि लगातार उनके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं. हर कोई यही कह रहा है कि गांव ने एक होनहार बेटा खो दिया, लेकिन देश ने एक सच्चा वीर सपूत पाया है.
हमेशा याद रहेगा भोजपुर का यह वीर बेटा : दानिश आलम का जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया. उन्होंने अपने सपनों से ऊपर देश को रखा और मातृभूमि की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. भोजपुर का यह लाल अब हमेशा-हमेशा के लिए चला गया लेकिन लोगों के दिलों में एक वीर सैनिक के रूप में जिंदा रहेगा. दानिश की शहादत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी.
ये भी पढ़ें- असम के जोरहाट एयरबेस पर वायु सेना का विमान क्रैश, 5 जवान शहीद