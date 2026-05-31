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जोधपुर में 7 दिवसीय भोगीशैल परिक्रमा का भव्य समापन, उम्मेद भवन पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु

उम्मेद भवन में पूर्व राजपरिवार ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया. हेमलता राज्ये ने पूरे सात दिन पैदल यात्रा की.

भोगीशैल परिक्रमा
उम्मेद भवन में श्रद्धालुओं का अभिनंदन (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2026 at 1:33 PM IST

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जोधपुर: ऐतिहासिक 115 किलोमीटर लंबी भोगीशैल परिक्रमा के अंतिम दिन सैकड़ों श्रद्धालु रविवार सुबह उम्मेद भवन पैलेस पहुंचे. यहां पूर्व नरेश गज सिंह और हेमलता राज्ये ने सभी श्रद्धालुओं का अभिवादन किया. श्रद्धालुओं ने भी राजपरिवार का अभिनंदन किया. पूर्व राजपरिवार के सदस्यों ने सभी को परिक्रमा पूर्ण होने की शुभकामनाएं दीं और उन्हें घर जाने की विदाई दी. इस दौरान सैनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज भी उपस्थित रहे. इस अवसर पर पूर्व राजपरिवार की गायत्री राज्ये, शिवरंजनी, वाराह और सिराज देव भी मौजूद थे.

हेमलता राज्ये ने भी पूरी की परिक्रमा: पूर्ण हिंदू सेवा मंडल के सानिध्य में निकली इस सात दिवसीय अधिकमास परिक्रमा आज समाप्त हो गई. संयोजक विष्णु प्रजापत ने बताया कि घनश्यामजी मंदिर दर्शन और घंटाघर में औपचारिक समापन होगा. हेमलता राज्ये ने भी पूरे सात दिनों तक श्रद्धालुओं के साथ पैदल परिक्रमा की. अंतिम दिन उन्होंने प्रातः 6 बजे सैनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज और राजपरिवार के सदस्यों के साथ शेखावतणी तालाब स्थित हनुमान जी मंदिर से यात्रा शुरू की. पहाड़ी रास्ते से उम्मेद भवन पैलेस होते हुए रातानाडा गणेश जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और मारवाड़ की खुशहाली की प्रार्थना कर परिक्रमा का समापन किया. उन्होंने हिंदू सेवा मंडल और यात्रा से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया.

हेमलता राज्ये ने भी पूरी की परिक्रमा
हेमलता राज्ये ने भी पूरी की परिक्रमा (ETV Bharat Jodhpur)

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श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था: उम्मेद भवन पैलेस में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था की गई. हाउसहोल्ड और उम्मेद भवन पैलेस के अधिकारी व कर्मचारी पूरे समय श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रहे और उन्हें पूरा सम्मान दिया. इस दैरान मदर वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न दवाएं निःशुल्क वितरित की गईं.

हिंदू सेवा मंडल पदाधिकारियों का सम्मान: कार्यक्रम में हिंदू सेवा मंडल द्वारा लाए गए ध्वज का पूर्व नरेश गज सिंह ने पूजन किया. ध्वजवाहक ताराचंद शर्मा, संयोजक नरेश जाजड़ा, प्रधान महेश जाजड़ा, आयोजन सचिव विष्णु चंद्र प्रजापत, कोषाध्यक्ष कैलाश जाजू, राकेश गौड़, मदन सेन और जितेंद्र प्रजापत को साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया. मेहरानगढ़ बैंड ने अपनी प्रस्तुतियां दी. राज नगारची मोहम्मद उमर व रमजान ने शहनाई वादन किया तथा भजन मंडली के पुनाराम व साथियों ने भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी.

उम्मेद भवन में पूर्व नरेश गज सिंह ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया
उम्मेद भवन में पूर्व नरेश गज सिंह ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया (ETV Bharat Jodhpur)

रात को प्रशासन ने सुरक्षित पहुंचाया: शनिवार को मौसम विभाग के तेज आंधी व वर्षा के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की. जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और हिंदू सेवा मंडल पदाधिकारियों ने समन्वय से मंडोर उद्यान में ठहरे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे.

भोगीशैल यात्रा की अवधि और दूरी: यह एक 7 दिवसीय पैदल यात्रा होती है. इसके तहत श्रद्धालु जोधपुर शहर के चारों ओर फैली दुर्गम पहाड़ियों, पथरीले और कंटीले रास्तों से होकर लगभग 110 से 115 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं. माना जाता है कि भोगीशैल की पहाड़ियों में स्थित स्थलों पर प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों ने तपस्या की थी. इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु मार्ग में आने वाले लगभग 54 से अधिक प्राचीन मंदिरों के दर्शन और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. इस यात्रा में मारवाड़ क्षेत्र के आम नागरिकों के साथ-साथ पूर्व राजपरिवार के सदस्य, संत-महंत और श्रद्धालु भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों की परवाह किए बिना शामिल होते हैं.

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