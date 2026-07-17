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सुबह ब्रश कर रहा था 5 साल का बच्चा, अचानक गले में फंसा टूटा टूथब्रश, ऐसे निकाला

भोपाल में 5 साल के बच्चे के गले में फंसा टूटा हुआ टूथब्रश,गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया के डॉक्टरों ने बिना चीरा लगाए बचाई जान.

CHILD THROAT TOOTHBRUSH STUCK
सुबह ब्रश कर रहा था 5 साल का बच्चा (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:38 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) और हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने 5 वर्षीय मासूम की जान बचाते हुए एक बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. बच्चे के गले में टूथब्रश का टूटा हुआ हिस्सा, इस तरह फंस गया था कि उसकी सांस कभी भी रुक सकती थी. डॉक्टरों की सूझबूझ और कई विभागों की कोशिशों से बिना गले में चीरा लगाए (ट्रेकियोस्टॉमी) टूथब्रश का टुकड़ा सुरक्षित निकाल लिया गया.

पश्चिम बंगाल का रहने वाला है बच्चा

5 साल के मासूम के गले में टूटा टूथब्रश फंस गया. हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बच्चे की जान बचा ली. जानकारी के अनुसार, बच्चा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वह बोल व सुन नहीं सकता. सुबह वह ब्रश कर रहा था, तभी टूथब्रश टूट गया और उसका ऊपरी हिस्सा सीधे गले में चला गया. परिजन पहले अपने स्तर पर प्रयास करते रहे और कई घंटे बाद उसे हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे.

डॉक्टर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

तब तक बच्चे की हालत गंभीर हो चुकी थी. उसके तालू (Palate) में सूजन आ गई थी, मुंह में खून और लार भरी हुई थी. वह कुछ भी निगल नहीं पा रहा था और लगातार लार बह रही थी. सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी.

तालू और टॉन्सिल में आर-पार फंसा था टूथब्रश

जांच में डॉक्टरों ने पाया कि टूथब्रश का टूटा हुआ हिस्सा तालू के पीछे जाकर फंस गया था और उसका नुकीला सिरा टॉन्सिल में धंस गया था. यदि उसे सीधे बाहर निकालने की कोशिश की जाती, तो भारी रक्तस्राव हो सकता था और गले के महत्वपूर्ण ऊतकों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था.

एनेस्थीसिया देना भी था सबसे बड़ा जोखिम

ईएनटी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कीर्ति वाई. के ने बताया कि "बच्चे के मुंह में खून और लार भरा होने के कारण उसे बेहोश करना (एनेस्थीसिया देना) बेहद चुनौतीपूर्ण था. इंट्यूबेशन के दौरान जरा-सी चूक होने पर सांस की नली पूरी तरह बंद हो सकती थी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मिता सोनी के अंडर में तुरंत ऑपरेशन का फैसला लिया गया.

सामान्य परिस्थितियों में इतनी जल्दी ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध कराना आसान नहीं होता, लेकिन मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ओटी में शिफ्ट किया गया.

ट्रेकियोस्टॉमी की पूरी तैयारी, लेकिन सफल रहा इंट्यूबेशन

ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. सोनल अवस्थी पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहीं. वहीं डॉ. वंदना ने अत्यंत सावधानी और विशेषज्ञता के साथ बच्चे का सफल इंट्यूबेशन किया. डॉक्टरों ने बताया कि यदि मुंह के रास्ते श्वास नली में ट्यूब डालना संभव नहीं होता तो गले में चीरा लगाकर ट्रेकियोस्टॉमी करनी पड़ती. हालांकि विशेषज्ञों की टीम ने सफलतापूर्वक एयरवे सुरक्षित कर लिया और इस बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी.

BHOAPL CHILD THROAT BRUSH STUCK
बच्चे के गले में फंसा था टूथब्रश (ETV Bharat)

घुमाकर निकाला टूथब्रश का टुकड़ा

सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि टूथब्रश का हिस्सा गले में आड़ा फंसा हुआ था. उसे सीधे निकालना बेहद खतरनाक था. ऐसे में ईएनटी टीम ने पहले टूथब्रश के टुकड़े को बेहद सावधानी से धीरे-धीरे घुमाकर सीधी (वर्टिकल) स्थिति में लाया और फिर मुंह के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस प्रक्रिया में गले को किसी प्रकार का अतिरिक्त नुकसान नहीं पहुंचा.

संयुक्त टीम ने बचाई मासूम की जान

इस जटिल ऑपरेशन को सफल बनाने में ईएनटी विभाग की डॉ. स्मिता सोनी, डॉ. कीर्ति वाई. के एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. सोनल अवस्थी, डॉ. वंदना सहित ईएनटी और एनेस्थीसिया विभाग के रेजिडेंट डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. डॉक्टरों का कहना है कि समय पर अस्पताल पहुंचने और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास से बच्चे की जान बचाई जा सकी.

BHOAPL INCISIONLESS OPERATION
डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन (ETV Bharat)

डॉक्टर की अभिभावकों से अपील

चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ अजीत मीना ने अभिभावकों से अपील की है कि छोटे बच्चों को हमेशा उनकी उम्र के अनुसार सुरक्षित और मजबूत टूथब्रश ही दें और ब्रश करते समय उन पर निगरानी रखें. यदि किसी बच्चे के गले में कोई वस्तु फंस जाए तो उसे खुद निकालने की कोशिश न करें. ऐसा करने से स्थिति और गंभीर हो सकती है. ऐसे मामलों में बिना समय गंवाए तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए, क्योंकि थोड़ी-सी देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है.

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