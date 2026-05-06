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भिवानी जिप बैठक में हंगामा: टेंडर प्रक्रिया पर भिड़े पार्षद और सीईओ, ऐसे खत्म हुआ विवाद

टेंडर प्रक्रिया पर भिड़े पार्षद और सीईओ ( Etv Bharat )

भिवानी: जिला परिषद हाउस की बैठक टेंडर प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामेदार रही. बैठक की शुरुआत से ही 21 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को ई-टेंडर के बजाय विभागीय स्तर पर करवाने का मुद्दा गरमाया रहा. पार्षदों ने इस विषय पर कड़ा विरोध जताते हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं सीईओ पर गंभीर आरोप लगाए. पार्षदों के आरोप: बैठक में पार्षदों ने सीईओ पर पद का दुरुपयोग और मनमानी करने का आरोप लगाया. एक पार्षद ने कहा कि, "जब सीईओ को अपनी ही चलानी है, तो हमारी भूमिका का क्या मतलब रह जाता है?" वहीं कुछ पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी और पहले से जारी टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाई. सीईओ ने रखा अपना पक्ष: इस दौरान सीईओ दीपक बाबू लाल करवा ने टेंडर प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि, "ई-टेंडर प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है." उन्होंने पार्षदों से सवाल किया कि उन्हें इस प्रक्रिया से क्या आपत्ति है. इस पर पार्षदों ने जवाब देते हुए टेंडर प्रक्रिया में देरी और अधूरे कार्यों के उदाहरण दिए. भिवानी जिप बैठक में हंगामा (Etv Bharat)