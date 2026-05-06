भिवानी जिप बैठक में हंगामा: टेंडर प्रक्रिया पर भिड़े पार्षद और सीईओ, ऐसे खत्म हुआ विवाद
भिवानी जिप बैठक में टेंडर विवाद पर हंगामा हुआ. इस दौरान पार्षद-सीईओ में 21 लाख तक कार्य विभागीय कराने पर सहमति बनी.
Published : May 6, 2026 at 11:00 AM IST
भिवानी: जिला परिषद हाउस की बैठक टेंडर प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामेदार रही. बैठक की शुरुआत से ही 21 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को ई-टेंडर के बजाय विभागीय स्तर पर करवाने का मुद्दा गरमाया रहा. पार्षदों ने इस विषय पर कड़ा विरोध जताते हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं सीईओ पर गंभीर आरोप लगाए.
पार्षदों के आरोप: बैठक में पार्षदों ने सीईओ पर पद का दुरुपयोग और मनमानी करने का आरोप लगाया. एक पार्षद ने कहा कि, "जब सीईओ को अपनी ही चलानी है, तो हमारी भूमिका का क्या मतलब रह जाता है?" वहीं कुछ पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी और पहले से जारी टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाई.
सीईओ ने रखा अपना पक्ष: इस दौरान सीईओ दीपक बाबू लाल करवा ने टेंडर प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि, "ई-टेंडर प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है." उन्होंने पार्षदों से सवाल किया कि उन्हें इस प्रक्रिया से क्या आपत्ति है. इस पर पार्षदों ने जवाब देते हुए टेंडर प्रक्रिया में देरी और अधूरे कार्यों के उदाहरण दिए.
लंबी बहस के बाद बनी सहमति: करीब 45 मिनट तक चली तीखी बहस के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी. तय हुआ कि जिन कार्यों के टेंडर पहले ही खुल चुके हैं, वे उसी प्रक्रिया से पूरे किए जाएंगे. वहीं आगे के 21 लाख रुपये तक के कार्य विभागीय स्तर पर कराए जाएंगे, जिसकी पारदर्शिता और गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित पार्षदों की होगी.
चेयरपर्सन को अधिकार: बैठक में पार्षदों ने आगामी एक वर्ष के लिए चेयरपर्सन अनीता मलिक को सदन की सभी कार्रवाई और फैसलों के लिए अधिकृत किया. चेयरपर्सन ने भी विवाद के दौरान कहा, "जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे." इस फैसले के बाद माहौल शांत हुआ.
इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा: बैठक में अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने और स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई. हालांकि मुख्य फोकस टेंडर प्रक्रिया को लेकर ही रहा, जिसने पूरी बैठक को प्रभावित किया.
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