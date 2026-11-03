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मिनी क्यूबा भिवानी के युवराज ने चेन्नई में लहराया परचम, नेशनल वुशू में दिल्ली को फाइनल में हराकर जीता गोल्ड

मिनी क्यूबा भिवानी के युवराज ने चेन्नई में लहराया परचम ( ETV Bharat )

भिवानी: खेलों की नर्सरी मिनी क्यूबा भिवानी के होनहार खिलाड़ी युवराज बामणिया ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा का गौरव बढ़ाया है. तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 25वीं जूनियर नेशनल वुशू चैंपियनशिप में युवराज ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. उनकी इस उपलब्धि से भिवानी के खेल जगत में खुशी की लहर है.

सेमीफाइनल में राजस्थान, फाइनल में दिल्ली को हराया: प्रतियोगिता में युवराज ने शुरुआत से ही बेहतरीन तकनीक और आत्मविश्वास का परिचय दिया. सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने राजस्थान के खिलाड़ी को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई. इसके बाद खिताबी मुकाबले में दिल्ली के खिलाड़ी को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच यह उपलब्धि युवराज की मेहनत और खेल कौशल का प्रमाण है.