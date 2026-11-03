मिनी क्यूबा भिवानी के युवराज ने चेन्नई में लहराया परचम, नेशनल वुशू में दिल्ली को फाइनल में हराकर जीता गोल्ड
Yuvraj Bamania Wushu Gold Medal: भिवानी के युवराज बामणिया ने चेन्नई में जूनियर नेशनल वुशू चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर हरियाणा का मान बढ़ाया.
Published : November 3, 2026 at 1:12 PM IST
भिवानी: खेलों की नर्सरी मिनी क्यूबा भिवानी के होनहार खिलाड़ी युवराज बामणिया ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा का गौरव बढ़ाया है. तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 25वीं जूनियर नेशनल वुशू चैंपियनशिप में युवराज ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. उनकी इस उपलब्धि से भिवानी के खेल जगत में खुशी की लहर है.
सेमीफाइनल में राजस्थान, फाइनल में दिल्ली को हराया: प्रतियोगिता में युवराज ने शुरुआत से ही बेहतरीन तकनीक और आत्मविश्वास का परिचय दिया. सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने राजस्थान के खिलाड़ी को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई. इसके बाद खिताबी मुकाबले में दिल्ली के खिलाड़ी को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच यह उपलब्धि युवराज की मेहनत और खेल कौशल का प्रमाण है.
वर्षों की मेहनत और नियमित अभ्यास का मिला फल: इस बारे में कोच भारत सूरजभान कहा कि, "यह स्वर्णिम उपलब्धि युवराज की वर्षों की कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और खेल के प्रति अटूट लगन का परिणाम है. प्रतियोगिता के पहले मुकाबले से ही उसने बेहतरीन तकनीक, आत्मविश्वास और खेल भावना का परिचय दिया. युवराज की सफलता ने साबित कर दिया है कि भिवानी की मिट्टी में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. यहां के खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं. युवराज की जीत ने एक बार फिर मिनी क्यूबा भिवानी की खेलों में मजबूत पहचान को उजागर किया है."
परिवार और खेल प्रेमियों ने दी बधाई: वहीं, युवराज के गोल्ड जीतने की सूचना मिलते ही कॉलोनी और भिवानी के खेल प्रेमियों में उत्साह छा गया. उनके चाचा अनिल कुमार, आनंद, दादी माया, मां शीला, चाची सोनिया, ताई बबली, पूनम, भाई सचिन, राम, देवा, यश, जतिन और बहन पायल, सीनू सहित अन्य लोगों ने युवराज तथा उनके पिता एवं कोच को बधाई दी. सभी ने उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि युवराज आगे भी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे.
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