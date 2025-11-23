ETV Bharat / state

भिवानी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनदीप सुई को मिली जमानत, पीएम-सीएम के पोस्टर पर पोती थी कालिख

भिवानी में पीएम-सीएम के पोस्टर पर कालिख पोतने के आरोप में पुलिस हिरासत में लिए गए 3 युवाओं को जमानत पर रिहा किया गया है.

Mandeep Sui was granted bail
पीएम और सीएम के पोस्टर पर कालिख पोतते कांग्रेस नेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 23, 2025 at 5:30 PM IST

भिवानी: कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत हरियाणा में अलग-अलग तरीके से अभियान चला रही है. इसके तहत शनिवार को भिवानी में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी के चित्र पर कालिख पोतने का कार्यक्रम चलाया गया था. अभियान में शामिल जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनदीप सुई सहित 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था. तीनों युवाओं को 24 घंटे के भीतर रविवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

हिरासत में लिए गए थे 3 कांग्रेस नेताः कालिख पोतने के बाद पुलिस ने 3 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया था. उन पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर पर कालिख पोतने का आरोप था. इसका पता लगते ही भिवानी जिला कांग्रेस कमेटी (शहरी) के अध्यक्ष प्रदीप गुलिया और कांग्रेस नेता धीरज सिंह तुरंत घटना स्थल पहुंचे. मनदीप सुई की रिहाई की कोशिश की. इस दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई. फिलहाल जिला अध्यक्ष समेत तीन यूथ कांग्रेसियों को जमानत मिली.

पीएम-सीएम के पोस्टर पर कालिख पोतते कांग्रेस नेता (Etv Bharat)

क्या बोले यूथ कांग्रेस अध्यक्षः कांग्रेस नेताओं ने भिवानी बस स्टैंड पर खड़ी सिरसा डिपो की रोडवेज बस पर लगे पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टर पर कालिख पोती थी. वहां रोडवेज कर्मियों ने कुछ युवकों को मौके पर ही रोक लिया और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद विवाद बढ़ गया. भिवानी कांग्रेस यूथ जिलाध्यक्ष मनदीप सुई ने कहा कि "कांग्रेस द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है. युवा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था. इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था अब जमानत मिली."

कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं हैः उन्होंने कहा कि "भाजपा द्वारा कांग्रेस नेताओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सहन नहीं होगा. पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है. इससे साफ दिखता है कि जनता को जागरूक करना इस सरकार की नजर में अपराध है और लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है, जब तक वोट चोरी के मुद्दे को उजागर नहीं कर लेंगे तब तक बैठने वाले नहीं है."

यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनदीप सुई को मिली जमानत (Etv Bharat)
