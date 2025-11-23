ETV Bharat / state

भिवानी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनदीप सुई को मिली जमानत, पीएम-सीएम के पोस्टर पर पोती थी कालिख

पीएम और सीएम के पोस्टर पर कालिख पोतते कांग्रेस नेता ( Etv Bharat )

भिवानी: कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत हरियाणा में अलग-अलग तरीके से अभियान चला रही है. इसके तहत शनिवार को भिवानी में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी के चित्र पर कालिख पोतने का कार्यक्रम चलाया गया था. अभियान में शामिल जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनदीप सुई सहित 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था. तीनों युवाओं को 24 घंटे के भीतर रविवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया. हिरासत में लिए गए थे 3 कांग्रेस नेताः कालिख पोतने के बाद पुलिस ने 3 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया था. उन पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर पर कालिख पोतने का आरोप था. इसका पता लगते ही भिवानी जिला कांग्रेस कमेटी (शहरी) के अध्यक्ष प्रदीप गुलिया और कांग्रेस नेता धीरज सिंह तुरंत घटना स्थल पहुंचे. मनदीप सुई की रिहाई की कोशिश की. इस दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई. फिलहाल जिला अध्यक्ष समेत तीन यूथ कांग्रेसियों को जमानत मिली.