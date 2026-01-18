सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर मजदूरों का हल्ला बोल, बोले- श्रम कल्याण बोर्ड खत्म कर रही सरकार
भिवानी में निर्माण और मनरेगा मजदूरों ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया.
Published : January 18, 2026 at 7:34 AM IST
भिवानीः संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर भिवानी, दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन किया. इसी के तहत हजारों निर्माण मजदूरों ने भिवानी में सिंचाई मंत्री मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपकर मांगों के जल्द समाधान की मांग की. पुराना बस अड्डा स्थित ठाकुर बीर सिंह पार्क से बड़ी संख्या में एकत्रित हुए मजदूरों ने सिंचाई मंत्री के आवास तक मार्च निकाला.
"मजदूरों के साथ धोखा कर रही सरकार": मजदूर नेता अनिल कुमार और आजाद मिराण ने कहा "14 दिसंबर को हजारों निर्माण और मनरेगा मजदूरों ने कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर भी प्रदर्शन किया था. इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी ने 15 दिन में निर्माण और मनरेगा मजदूरों की समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया था. मगर एक महीना होने के बावजूद आज तक निर्माण मजदूरों की मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है. दूसरी ओर श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम कल्याण बोर्ड में फर्जी वर्क स्लिप का हवाला देकर 95 प्रतिशत निर्माण मजदूरों को फर्जी बताया है. भाजपा सरकार 2005 में बने मनरेगा कानून का नाम बदलकर वीबी जीरामजी करके कानून को स्कीम में बदलने के जरिये मनरेगा कानून को खत्म करने का काम किया है."
"श्रम कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा": फूल सिंह इंदौरा ने कहा कि "देश और प्रदेश की भाजपा सरकार चार लेबर कोड लागू करके मजदूरों को पूंजीपति घरानों का गुलाम बनाना चाहती है. भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के बहाने से निर्माण मजदूरों के बोर्ड को खत्म करना चाहती है. सरकार की ऑनलाइन नीति और भ्रष्ट अधिकारियों को वर्क स्लिप वेरिफिकेशन का काम देकर सरकार ने ही श्रम कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है".
"श्रम कल्याण बोर्ड खत्म कर रही सरकार": उन्होंने कहा कि "संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा बोर्ड के कार्य को ऑनलाइन किये जाने के समय से ही विरोध हो रहा है. सरकार को आगाह किया गया. मगर उस समय पर सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों पर कार्रवाई करने की बजाए निर्माण मजदूरों को ही इसका निशाना बनाया जा रहा है. सरकार आज भी भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों पर कार्रवाई करने की बजाए वर्कस्लिप के आधार पर बहुमत निर्माण मजदूरों को फर्जी घोषित करके श्रम कल्याण बोर्ड को खत्म करने पर तुली हुई है, इसे निर्माण मजदूर कारीगर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे."
मजदूरों नेता ने दी चेतावनी: मजदूर नेता रामअवतार खोरड़ा ने कहा कि "प्रदेश के सभी निर्माण मजदूर कारीगर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर होने वाली 12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल में शामिल होकर मजदूर किसान और कर्मचारी विरोधी नीतियों का डटकर मुकाबला करेंगे. जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो मजदूर कारीगर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे."