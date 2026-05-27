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भिवानी में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, महिला थाना की SHO रिश्वत लेते गिरफ्तार

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच: जांच अधिकारी की मानें तो हिसार विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि महिला थाना भिवानी की एसएचओ सरकारी काम के एवज में रिश्वत की मांग कर रही हैं. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस अधिकारियों ने मामले की प्राथमिक जांच की और आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप प्लान तैयार किया गया. इसके बाद महिला थाना परिसर में रेड कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

भिवानी: भिवानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ हिसार विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. महिला थाना की एसएचओ कमलेश पर सरकारी काम करने के बदले पैसे मांगने के आरोप लगे थे. विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से रेड कर 7 हजार रुपये रिश्वत राशि बरामद की. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया.

"रिकॉर्डिंग भी मौजूद": इस बारे में विजिलेंस जांच अधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि, "हमें सूचना मिली थी कि महिला थाना भिवानी में एसएचओ सरकारी काम के लिए पैसों की डिमांड कर रही हैं. उच्च अधिकारियों, डीजीपी और एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई. महिला एसएचओ को 7 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा गया है. जिस मामले में पैसों की मांग की गई थी उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है."

जांच जारी: विजिलेंस टीम अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि रिश्वत मांगने से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. साथ ही रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया है. जांच पूरी होने के बाद आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पुलिस विभाग में मचा हड़कंप: वहीं, महिला थाना प्रभारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है. विजिलेंस की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी काम में रिश्वतखोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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