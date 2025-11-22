भिवानी में जल संकट पर जल्द लगेगा विराम! 235 करोड़ की परियोजना से बढ़ेगी सप्लाई और क्लीनिटी
भिवानी में 235 करोड़ की पेयजल सुधार परियोजना के तहत127 किमी नई पाइपलाइन लगाए जाएंगे.
Published : November 22, 2025 at 5:23 PM IST
भिवानी: भिवानी शहर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने लगभग 235 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है, जो शहरवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. इस निवेश के जरिए शहर में लंबे समय से चली आ रही पीने के पानी की अनियमितता और दूषित पानी की समस्या पर अंकुश लगाने की योजना है.
बजट का लक्ष्य: बजट का मुख्य लक्ष्य है शहर के वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना. इसके तहत पुराने जलघरों की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने, नए टैंक बनाने और बूस्टिंग स्टेशनों के रिनोवेशन का काम होगा. कुल मिलाकर 23 बूस्टिंग स्टेशनों में सिविल संरचनाओं की मरम्मत की जाएगी और उनमें नई राइजिंग मेन बिछाई जाएगी. इन्हीं कार्यों में शहर के बंसी लाल पार्क, गवर्नमेंट कॉलेज, लोहार बाजार, एमसी बूस्टर, विकास नगर, लक्ष्मी नगर, बैंक कॉलोनी, राम नगर, चिरंजीवी कॉलोनी, नेहरू पार्क, दफेंस कॉलोनी, हाउस बोर्ड कॉलोनी, हनुमान ढाणी, पिपलीवाली जोहड़ी, पतराम गेट, खाखी बाबा मंदिर सहित अन्य इलाकों के बूस्टर स्टेशनों का नवीनीकरण शामिल हैं .
127 किमी नई पाइपलाइन बिछाने की योजना: सबसे बड़ा कदम उन इलाकों में पाइपलाइन विस्तार का है. जहां पीने के पानी की पहुंच कम है या गायब है. वैध और अवैध कॉलोनियों को जोड़ते हुए करीब 127 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने की योजना है. इससे न सिर्फ अधिकांश घरों में नियमित पानी पहुंचेगा, बल्कि किसी भी कोने में पानी की समस्या नहीं रह जाएगी. इसके अलावा पुराने जलघरों में अभी तक सिर्फ कच्चा पानी पहुंचता है और उनकी क्षमताएं भी सीमित हैं. कुछ टैंक 75 साल से भी पुराने हैं और उनकी मशीनरी अब जर्जर हो चुकी है. नई पंपिंग मशीनों और एसी राइजिंग मेन को बदलकर, पुरानी और कमजोर पाइपलाइन को मजबूती दी जाएगी. इससे दूषित पानी का जोखिम कम होगा और साफ, स्वच्छ पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी.
हर घर पहुंचेगा पानी: पब्लिक हेल्थ विभाग इस योजना के लिए पूरी तैयारी कर चुका है.विभाग शहर में लगभग 18,000 नए कनेक्शनों को वैध करेगा और उनके लिए पाइपलाइन का विस्तार करेगा, ताकि पहले पानी से वंचित इलाकों में भी हर घर तक पानी पहुंचे.
जानें क्या बोले विधायक: भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि, "यह प्रस्ताव पहले जनता की मांग और पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में तैयार किया गया था. हमने कृषि-वर्षों और लोकल चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह मांग उठाई थी और सफलतापूर्वक सरकार से बजट मंजूर करवाया है. टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, भिवानी शहर में हर घर तक पर्याप्त व शुद्ध पानी पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगा."
बता दें कि जिले में इस निवेश से न सिर्फ मौजूदा जल संकट खत्म होगा, बल्कि शहर की आबादी के भविष्य में भी एक मजबूत और टिकाऊ पेयजल संरचना बन सकेगी.
