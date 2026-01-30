ETV Bharat / state

भिवानी में डॉग की दुर्लभ सर्जरी, वेटनरी सर्जनों ने एक साथ किया दो ऑपरेशन, निकाला एक किलो का ट्यूमर

भिवानी वेटनरी टीम ने मादा श्वान के शरीर से एक किलो का ट्यूमर और बच्चेदानी में कैंसर की सर्जरी सफलतापूर्वक कर उसकी जान बचाई.

Bhiwani Dog Tumor Surgery
भिवानी में दुर्लभ सर्जरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 2:59 PM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: भिवानी के स्थानीय जिला जेल के पास स्थित जिला पशु चिकित्सालय एवं पॉलीक्लीनिक के वेटनरी सर्जनों की टीम ने दिल्ली एनसीआर से आए एक बेहद जटिल केस में मादा श्वान (कुतिया) की जान बचाकर इतिहास रच दिया. करीब तीन घंटे तक चले इस जटिल ऑपरेशन में डॉक्टरों ने श्वान के शरीर से लगभग एक किलो वजनी मैमोरी ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला.

एक साथ की गईं दो जटिल सर्जरी: ये केस इसलिए भी खास रहा क्योंकि डॉक्टरों को एक ही समय में दो अलग-अलग और जटिल सर्जरियां करनी पड़ीं. दरअसल, पहले चरण में मादा श्वान की बच्चेदानी की सर्जरी की गई, जिसमें जांच के दौरान कैंसर के लक्षण पाए गए थे. इसके बाद तुरंत दूसरी सर्जरी करते हुए उसके शरीर से भारी-भरकम मैमोरी ट्यूमर को पूरी सावधानी से बाहर निकाला गया. दोनों ही सर्जरियां सफल रहीं. फिलहाल श्वान की हालत स्थिर बताई जा रही है.

वेटनरी सर्जनों ने मादा श्वान की एक साथ की दो जटिल सर्जरियां (ETV Bharat)

विशेषज्ञ टीम ने निभाई अहम भूमिका: इस पूरे ऑपरेशन को पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. रविंद्र सहरावत के कुशल निर्देशन में अंजाम दिया गया. मुख्य सर्जरी वेटनरी सर्जन डॉ. जोनी और डॉ. सुभाष की टीम ने की. ऑपरेशन के दौरान पॉलीक्लीनिक के सहायक स्टाफ ने भी पूरी मुस्तैदी से सहयोग किया, जिससे यह जटिल प्रक्रिया सुरक्षित ढंग से पूरी हो सकी.

"बच्चेदानी में कैंसर का संक्रमण पाया गया": सर्जरी के बारे में वेटनरी सर्जन डॉ. जोनी ने बताया कि, "यह केस हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था. ट्यूमर का आकार बहुत बड़ा था और साथ ही बच्चेदानी में कैंसर का संक्रमण भी पाया गया था. हमारी प्राथमिकता श्वान को दर्द से राहत देना और संक्रमण को फैलने से रोकना था. करीब तीन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दोनों सर्जरी सफल रहीं."

एनसीआर तक बढ़ा भिवानी का भरोसा: डॉ. जोनी ने आगे कहा कि, "अब भिवानी का यह पशु चिकित्सालय न केवल स्थानीय पशुपालकों, बल्कि दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बन चुका है. जटिल मामलों में भी यहां बेहतर और किफायती इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है." वहीं, उपनिदेशक डॉ. रविंद्र सहरावत ने कहा कि, "हमारा लक्ष्य हर बीमार बेजुबान को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि पशुपालकों को अपने पालतू जानवरों के इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े."

पॉलीक्लीनिक का शानदार रिकॉर्ड:भिवानी पॉलीक्लीनिक में ट्यूमर सर्जरी के अलावा सिजेरियन डिलीवरी, हड्डियों के जटिल ऑपरेशन और गंभीर बीमारियों की जांच आधुनिक तकनीकों से की जा रही है. इससे पहले यहां सांपों की सर्जरी और कछुओं के सफल ऑपरेशन जैसे दुर्लभ मामले भी सामने आ चुके हैं.

ये भी पढ़ें:हरियाणा के भिवानी में सांप की सर्जरी, बेहोश कर लगाए गए टांके, देरी होती तो चली जाती जान

Last Updated : January 30, 2026 at 3:35 PM IST

TAGGED:

BHIWANI VETERINARY SURGEONS
BHIWANI VETERINARY HOSPITAL
DOG TUMOR SURGERY
FEMALE DOG CANCER SURGERY
BHIWANI DOG TUMOR SURGERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.