तालाब बना भिवानी का रेलवे अंडरपास, JCB और ट्रैक्टर के जरिए पार करते हैं लोग, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

जैसे-तैसे रेल लाइनों को पार कर रहे हैं किसानः स्थानीय किसान मंगटू राम शर्मा ने कहा कि " हैरानी की बात यह है कि इस समस्या को लेकर हम ग्रामीणों और पंचायत के लोगों ने रेलवे के एडीईएनआर और डीआरएम बीकानेर से समाधान की गुजारिश की, लेकिन समस्या जस की तस है. हालात ये बने हैं कि हम किसानों ने इन अंडर पास से अपने ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लानी बंद कर दी. अब किसान पैदल ही जैसे-तैसे रेल की लाइनों को पार कर खेतों में पहुंच रहे है, क्योंकि गंदे पानी से गुजरने के कारण पशु भी बीमार हो रहे थे."

क्या है समस्याः यह मामला गांव लोहारी जाटू का है, जहां रेलवे गेट संख्या 60 सी और 62 के नीचे बने अंडर पास में करीब तीन से चार फुट तक चौवे (भूमिगत) पानी जमा है. इनमें से एक गांव सूई तो दूसरा गांव बलियाली, बापोड़ा तथा सुमड़ा खेड़ा को जाटू लोहारी के साथ जोड़ता है. इन दोनों गेट से करीब एक दर्जन से ज्यादा गांवों के लोगों का आवागमन के साथ साथ रोजाना सैकड़ों किसान अपने खेतों में पहुंचते हैं.

भिवानी: करीबन 10 साल पहले बने रेलवे अंडरपास इन दिनों 5 गांवों के ग्रामीणों और किसानों के लिए जी का जंजाल बन चुका है. न बारिश, ना ही इस इलाके में कहीं से पानी आया, लेकिन रेलवे अंडरपास आज भी पानी से लबालब है. हालात ये बने है कि अंडरपास में करीब तीन से चार फुट तक पानी जमा है. इस कारण से किसान अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं.

रेलवे अंडरपास से गुजर रहे बैलगाड़ी का हाल (Etv Bharat)

समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलानः दूसरी तरफ आज इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अंडरपास पर पहुंचकर रेलवे और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी है कि अगर उनकी इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं होता तो वे एक फरवरी को बवानीखेड़ा तहसील में तहसीलदार कार्यालय में धरना देंगे और उसी दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान करेंगे. साथ ही कहा कि उनकी इस समस्या पर गौर नहीं किया तो वे रेलवे लाइन पर बैठकर धरना देने को मजबूर होंगे.

भिवानी में रेलवे अंडरपास के नीचे नियमित जलभराव (Etv Bharat)

2015 में बना है रेलवे अंडर पासः स्थानीय निवासी मदन ने कहा कि "दरअसल गांव लोहारी जाटू से सुई बापोड़ा को जोड़ने वाले रास्ते पर रेलवे ने अंडर पास बनाया हुआ है. यहां पर पहले रेलवे फाटक थी, जिसको बंद कर दिया. हालांकि अभी भी फाटक के पाइप लगे है, लेकिन उनको स्थाई रूप से बंद किया हुआ है. वर्ष 2015 में इस रास्ते पर रेलवे ने अंडर पास बनाया था. उसी दिन से इस अंडर पास में भूमिगत चौवे की समस्या बनी है. बारिश के वक्त में यहां पर पानी ज्यादा जमा हो जाता है, लेकिन अन्य दिनों में पानी में थोड़ी सी कमी होती है. फिलहाल अंडर पास में करीब साढ़े चार फुट तक पानी जमा है."

जलभराव के कारण जेसीबी से खेतों को जाते किसान (Etv Bharat)

किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं खेतः स्थानीय ईश्वरदत्त ने कहा कि "अगर इस पानी को निकाल भी दिया जाए तो दो घंटे के भीतर उतना ही पानी फिर से जमा हो जाता है. यही स्थिति जाटू लोहारी से बलियाली वाले रास्ते की बनी है. यहां पर भी इतना ही पानी जमा है. पानी की वजह से लोगों का खेतों में आना जाना छूट गया है. हालांकि रेलवे विभाग ने रेल की पटरियों के नीचे बने पुल में करीब चार फुट तक रोडी आदि डालकर पानी को कम करने का प्रयास किया, लेकिन चौव्वा ज्यादा बढ़ने की वजह से पानी अंडरपास में जमा है."

अंडरपास के नीचे सालों भर जमा रहता है 3-4 फुट पानी (Etv Bharat)

शिकायत के बाद भी सुध नहीं ले रहे हैं कोई अधिकारीः ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए भिवानी के उपायुक्त, विधायक, सांसद, रेलवे के एडीईएनआर और बीकानेर डिवीजन के डीआरएम को शिकायत भेजी गई. उनको शिकायत भेजकर अंडर पास में जमा होने वाले पानी का स्थाई समाधान या फिर पहले की तरह ओपन फाटक स्थापित करने की मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान करना तो दूर की बात अभी तक रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी तक नहीं ली है.