भिवानी में निर्माणाधीन मॉल की छत गिरी, 5 मजदूर दबे, एक की हालत गंभीर

निर्माणाधीन मॉल की छत गिरी ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी में शनिवार देर शाम निर्माणाधीन मॉलनुमा बहुमंजिली इमारत में बड़ा हादसा हो गया. पटेल नगर इलाके में बन रही इमारत के तीसरे तल की छत यानी कि लेंटर अचानक गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में 5 मजदूर लेंटर के नीचे दबकर घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. ढलाई के दौरान अचानक खिसका लेंटर: प्रत्यक्षदर्शी मजदूर की मानें तो इमारत के तीसरे फ्लोर पर लेंटर की ढलाई का काम चल रहा था. उस समय करीब दो दर्जन मजदूर अलग-अलग कामों में लगे हुए थे. शुक्रवार रात लगभग 8 बजे के बाद अचानक लेंटर खिसकने लगा. सपोर्ट कमजोर होने के कारण पूरा लेंटर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 5 मजदूर दब गए. अन्य मजदूरों ने तुरंत शोर मचाया और प्रशासन को सूचना दी. भिवानी में निर्माणाधीन मॉल की छत गिरी (ETV Bharat) रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को निकाला बाहर: सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम ने मलबे के नीचे दबे मजदूरों को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला. रेस्क्यू टीम में शामिल फायर ब्रिगेड कर्मचारी सुनील ने बताया कि, "सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. कुछ ही देर में सभी घायल मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया."