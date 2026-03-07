भिवानी में निर्माणाधीन मॉल की छत गिरी, 5 मजदूर दबे, एक की हालत गंभीर
भिवानी में निर्माणाधीन मॉल की तीसरी मंजिल का लेंटर गिरने से पांच मजदूर घायल हो गए. एक की हालत गंभीर बनी हुई है.
Published : March 7, 2026 at 3:24 PM IST
भिवानी: भिवानी में शनिवार देर शाम निर्माणाधीन मॉलनुमा बहुमंजिली इमारत में बड़ा हादसा हो गया. पटेल नगर इलाके में बन रही इमारत के तीसरे तल की छत यानी कि लेंटर अचानक गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में 5 मजदूर लेंटर के नीचे दबकर घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए.
ढलाई के दौरान अचानक खिसका लेंटर: प्रत्यक्षदर्शी मजदूर की मानें तो इमारत के तीसरे फ्लोर पर लेंटर की ढलाई का काम चल रहा था. उस समय करीब दो दर्जन मजदूर अलग-अलग कामों में लगे हुए थे. शुक्रवार रात लगभग 8 बजे के बाद अचानक लेंटर खिसकने लगा. सपोर्ट कमजोर होने के कारण पूरा लेंटर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 5 मजदूर दब गए. अन्य मजदूरों ने तुरंत शोर मचाया और प्रशासन को सूचना दी.
रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को निकाला बाहर: सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम ने मलबे के नीचे दबे मजदूरों को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला. रेस्क्यू टीम में शामिल फायर ब्रिगेड कर्मचारी सुनील ने बताया कि, "सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. कुछ ही देर में सभी घायल मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया."
घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती: घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस के अनुसार घायलों में से दो मजदूरों को भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि तीन मजदूरों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. नागरिक अस्पताल की डॉक्टर दीक्षा ने बताया कि, " अस्पताल में भर्ती एक मजदूर के सिर में गंभीर चोट आई है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है."
हादसे के कारणों की जांच शुरू: वहीं, थाना सिविल लाइन प्रभारी नरेंद्र ने बताया कि, "पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही टीम लेकर मौके पर पहुंची.स्थिति का जायजा लिया गया. फिलहाल हादसे के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि लेंटर के सपोर्ट कमजोर होने के कारण यह हादसा हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है."
एक साल से चल रहा था निर्माण कार्य: स्थानीय लोगों की मानें तो पटेल नगर में इस मॉलनुमा बहुमंजिली इमारत का निर्माण कार्य करीब एक साल से चल रहा है. घटना के समय दो ठेकेदारों के लगभग दो दर्जन से ज्यादा मजदूर वहां काम कर रहे थे.
ये भी पढ़ें:टटिहरी गाना विवाद: सिंगर बादशाह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर सकती है हरियाणा पुलिस, 3 FIR दर्ज