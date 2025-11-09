ETV Bharat / state

भिवानी में बाइक सवारों ने चाचा-भतीजे पर किया जानलेवा हमला , कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों से की पिटाई

भिवानीः पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में रास्ता रोककर बाइक सवारों ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी, लाठी और डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान बीच-बचाव के लिए आगे आए चाचा के साथ भी हमलावरों ने मारपीट की. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक घायल को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हमले के पीछे के कारणों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है.

भानू को चिकित्सकों ने पीजीआई रोहतक किया रेफरः पुराना बस स्टैंड क्षेत्र निवासी सत्यप्रकाश ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि "वो आटा चक्की पर काम कर रहा था. इसी दौरान गली से गुजर रहे उसके भतीजे भानू पर दो बाइकों पर सवार होकर आए युवकों ने कुल्हाड़ी, लाठी और डंडे से हमला कर दिया. वो दौड़कर बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की. घायल भानू मौके पर ही बेहोश हो गया. घायल चाचा-भतीजे को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. गंभीर हालत होने के कारण भानू को डॉक्टरों ने रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया. घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो हुई. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की.