भिवानी में बाइक सवारों ने चाचा-भतीजे पर किया जानलेवा हमला , कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों से की पिटाई

भिवानी में बाइक सवारों ने चाचा-भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

deadly attack on an uncle and nephew
कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों से की पिटाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 9, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
भिवानीः पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में रास्ता रोककर बाइक सवारों ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी, लाठी और डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान बीच-बचाव के लिए आगे आए चाचा के साथ भी हमलावरों ने मारपीट की. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक घायल को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हमले के पीछे के कारणों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है.

भानू को चिकित्सकों ने पीजीआई रोहतक किया रेफरः पुराना बस स्टैंड क्षेत्र निवासी सत्यप्रकाश ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि "वो आटा चक्की पर काम कर रहा था. इसी दौरान गली से गुजर रहे उसके भतीजे भानू पर दो बाइकों पर सवार होकर आए युवकों ने कुल्हाड़ी, लाठी और डंडे से हमला कर दिया. वो दौड़कर बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की. घायल भानू मौके पर ही बेहोश हो गया. घायल चाचा-भतीजे को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. गंभीर हालत होने के कारण भानू को डॉक्टरों ने रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया. घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो हुई. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की.

भिवानी में चाचा-भतीजा पर जानलेवा हमला (Etv Bharat)

मामले में तीन आरोपी गिरफ्तारः पुलिस ने मामले में सत्यप्रकाश के बयान पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान खाड़ी मोहल्ला निवासी दीपांशु, सर्कुलर रोड भिवानी निवासी मुकुल और खाड़ी मोहल्ला भिवानी निवासी अजय के रूप में की है. पुलिस ने आरोपी मुकुल से वारदात वाले दिन इस्तेमाल की गई एक बाइक और एक कुल्हाड़ी बरामद की है. वहीं आरोपी दीपांशु और अजय से एक-एक डंडा भी बरामद किया गया है. आरोपी सत्यप्रकाश से रंजिश रखे हुए थे, इसलिए रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट गई.

ये भी पढ़ें-हिसार में नॉनवेज शॉप खोलने को लेकर उत्तराखंड के युवक को चांटे मारे, "जय श्रीराम" के नारे लगवाए

