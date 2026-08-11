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भिवानी में शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, छोटी काशी में शिवमय हुआ माहौल, कांवड़ियों ने किया गंगाजल से अभिषेक

जोगीवाला मंदिर में सुबह चार बजे शुरू हुआ रुद्राभिषेक: भिवानी के प्राचीन जोगीवाला शिव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर विशेष धार्मिक आयोजन किया गया. मंदिर में सुबह करीब चार बजे चार पहर की पूजा-अर्चना और भगवान शिव के रुद्राभिषेक का शुभारंभ हुआ. मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. भगवान शिव के दरबार में महाआरती और कांवड़ पूजन भी किया गया. मंदिर में पूजा का क्रम रात्रि करीब 12 बजे तक जारी रहने की बात कही गई.

गोमुख-गंगोत्री से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़िए: सावन शिवरात्रि पर गोमुख, गंगोत्री और हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ी संख्या में कांवड़िए भिवानी पहुंचे. कांवड़ियों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक किया और कांवड़ चढ़ाई. कांवड़ियों ने बताया कि वे हर वर्ष आस्था के साथ कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार तथा राष्ट्र के मंगल की कामना करते हैं.

सुबह से मंदिरों में लगी लंबी कतारें: शिवरात्रि के अवसर पर भिवानी के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया. महिलाएं, युवतियां, बुजुर्ग और युवा भगवान शिव की पूजा-अर्चना के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए. श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया. व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं में भी पर्व को लेकर खास उत्साह देखने को मिला.

भिवानी: छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी मंगलवार को श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर पूरी तरह शिवमय नजर आई. शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और जल अर्पित कर परिवार की सुख-शांति और देश की समृद्धि की कामना की.

कांवड़ियों ने किया गंगाजल से अभिषेक (ETV Bharat)

हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक: जोगीवाला शिव मंदिर धाम के मठाधीश महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि, "गोमुख, गंगोत्री और हरिद्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं. शिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर रहे हैं. श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधा को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. कांवड़ियों के लिए प्रसाद, चिकित्सा सुविधा और ठहरने की व्यवस्था की गई है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था भी की गई है."

सावन शिवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व: महंत वेदनाथ महाराज ने सावन मास की शिवरात्रि को विशेष धार्मिक महत्व वाला पर्व बताते हुए कहा कि, "सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है. समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष का पान कर सृष्टि की रक्षा की थी. हम कामना करते हैं कि देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे."

संतों ने बताया भगवान शिव की आराधना का महत्व: वहीं, जहरगिरी आश्रम के अंतर्राष्ट्रीय श्रीमहंत डॉ. अशोक गिरी महाराज और हनुमान जोहड़ी धाम के महंत बालयोगी चरणदास महाराज ने भी शिवरात्रि पर्व की महत्ता बताई. संतों ने कहा कि, "भगवान शिव की महिमा अपरंपार है. श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. देशभर में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और सुख-शांति की कामना कर रहे हैं."

श्रद्धालुओं ने परिवार और देश के लिए मांगा आशीर्वाद: इसके अलावा शिवभक्त मुकेश गौड़, विशाल, राकेश और विशाल कुमार ने कहा कि जोगीवाला शिव मंदिर धाम प्राचीन आस्था का प्रमुख केंद्र है. श्रद्धालुओं ने कहा कि हर वर्ष हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से श्रद्धालु कांवड़ लेकर यहां पहुंचते हैं और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं. हमने भी भगवान शिव की पूजा कर परिवार और देश के मंगल की कामना की है.

व्रती महिलाओं और युवतियों में भी दिखा उत्साह: शिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने वाली महिलाओं और युवतियों ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की. श्रद्धालु तरुण, सौम्य और जाह्नवी ने कहा कि हमने भगवान शिव की पूजा-अर्चना की है और शिवरात्रि का व्रत रखा है. भोलेनाथ से परिवार की सुख-समृद्धि और देश में अमन-शांति की प्रार्थना की है. शिवरात्रि पर्व के दौरान भिवानी के मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ देश में शांति, सुरक्षा और समृद्धि की कामना की. छोटी काशी में दिनभर हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे और शिवभक्त भक्ति में लीन नजर आए.

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