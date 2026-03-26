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भिवानी में किन्नर नवजात के सम्मान में पहली बार हुआ कुआं पूजन, ट्रांसजेंडर समाज ने ढोल-नगाड़े बजाकर मनाया जश्न

भिवानी में किन्नर समाज ने किन्नर नवजात का कुआं पूजन कर समानता की मिसाल पेश की.

Bhiwani kinnar Well Ritual
किन्नर नवजात के सम्मान में पहली बार हुआ कुआं पूजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 4:44 PM IST

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भिवानी: भिवानी में किन्नर समाज ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है. दरअसल, जिले में गुरुवार को पहली बार एक किन्नर नवजात बच्चे का सवा महीना पूरा होने पर पूरे विधि-विधान के साथ कुआं पूजन किया गया. यह आयोजन न केवल परंपरा का निर्वहन था, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव की एक मजबूत पहल भी है.

ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया जश्न: कार्यक्रम की शुरुआत जीतू वाला जोहड़ स्थित किन्नर आश्रम से हुई, जहां से ढोल-नगाड़ों और मंगल गीतों के साथ शोभायात्रा निकाली गई. यह यात्रा कृष्णा कॉलोनी स्थित स्वर्ग आश्रम तक पहुंची. रास्ते भर किन्नर समाज के सदस्य नाचते-गाते नजर आए. इसके बाद हवन और नामकरण संस्कार भी कराया गया.

Bhiwani kinnar Well Ritual
भिवानी में किन्नर नवजात के सम्मान में पहली बार हुआ कुआं पूजन (ETV Bharat)

"हर बच्चा ईश्वर का रूप है": इस आयोजन का नेतृत्व किन्नर समाज की महंत बुलबुल ने किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "हर बच्चा ईश्वर का रूप होता है.उसका स्वागत उसी सम्मान और प्रेम से होना चाहिए, जैसा अन्य बच्चे का किया जाता है."

किन्नर बच्चे के जन्म समाज की सोच: महंत बुलबुल ने किन्नर बच्चों के प्रति समाज के व्यवहार पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि, "अक्सर किन्नर बच्चे के जन्म लेते ही परिवार और समाज की सोच संकीर्ण हो जाती है. कई बार तो उनका शोषण जन्म से ही शुरू हो जाता है. इस सोच को बदलने की जरूरत है. अब समय आ गया है कि ऐसे बच्चों को भी सम्मानपूर्वक जीवन मिले."

Bhiwani kinnar Well Ritual
ट्रांसजेंडर समाज ने ढोल-नगाड़े बजाकर मनाया जश्न (ETV Bharat)

"इन्हें अपनाएं, ठुकराएं नहीं": महंत बुलबुल ने आगे कहा, "हमने भिवानी से एक मुहिम शुरू की है कि यदि किसी के घर किन्नर बच्चा पैदा होता है, तो उसे लावारिस छोड़ने या प्रताड़ित करने के बजाय हमें सौंप दें. हम उसका पालन-पोषण अपनी संतान की तरह करेंगे."

शिक्षा और संस्कार से मजबूत होगा भविष्य: महंत बुलबुल ने बताया कि, "आश्रम केवल बच्चों को आश्रय नहीं देता, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव भी रखता है.हम बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और एक सफल नागरिक बन सकें. बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं."

समानता का प्रतीक बना कुआं पूजन: बता दें कि कुआं पूजन जैसी रस्में आमतौर पर बेटे के जन्म लेने पर होती है, लेकिन किन्नर बच्चे के लिए इसका आयोजन पहली बार किया गया है. भिवानी के किन्नर समाज ने इस पहल के जरिए यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में सामाजिक बदलाव का ये आगाज है.

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