भिवानी के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 28 जनवरी से 13 फरवरी तक कई ट्रेन रहेगी रद्द, ये है बड़ी वजह
भिवानी और रोहतक के बीच 13 फरवरी तक ट्रेन नहीं चलेंगी. रेलवे लाइन दोहरीकरण के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है.
Published : January 6, 2026 at 5:31 PM IST|
Updated : January 6, 2026 at 6:16 PM IST
भिवानी: हरियाणा में घने कोहरे के कारण पहले ही रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है. लेकिन अब एक और चुनौती यात्रियों के सामने आने वाली है. दरअसल, भिवानी और रोहतक जिले के बीच चलने वाली ट्रेन करीब एक पखवाड़े तक नहीं चलेंगी. रेलवे विभाग ने रेलवे लाइन दोहरीकरण के चलते यह फैसला लिया है. जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा. रेलगाड़ी न चलने की वजह से ट्रैफिक पर भी यात्रियों का बोझ बढ़ेगा.
रेल यात्रियों को होगी परेशानी: वहीं, बीकानेर रेल मंडल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हरीश गोस्वामी ने कहा कि "भिवानी-रोहतक रेल लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है. अब प्रथम चरण के तहत डोभ-भाली रेलवे स्टेशन से लेकर कलानौर तक की लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा. इसके कारण भिवानी व रोहतक रेल लाइन के बीच कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी. कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, तो कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है. इस बीच यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है".
भिवानी नहीं आएगी ट्रेन: उन्होंने बताया कि "दिल्ली-बठिंडा जाने वाली किसान एक्सप्रेस 28 जनवरी से 13 फरवरी तक भिवानी नहीं आएगी. ये ट्रेन रोहतक से वाया डोभाली, महम, हांसी होते हुए हिसार की ओर जाएगी. यानी 28 जनवरी से 13 फरवरी तक किसान एक्सप्रेस भिवानी सिटी में नहीं आएगी. दूसरा कोई विकल्प न होने के चलते हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यात्रियों को बाई रोड ही सफर करना होगा. भिवानी से रोहतक वाली सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी. जो यात्री रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है. जो लोग भिवानी से दिल्ली या रोहतक जाते हैं, वो सभी यात्रा प्रभावित रहेंगे. क्योंकि भिवानी सिटी और भिवानी जंक्शन दोनों ही प्रभावित रहने वाले हैं".
ये गाड़ियां होंगी रद्द: रद्द रहने वाली ट्रेनों में शामिल रेलगाड़ी संख्या 54015 रोहतक-भिवानी रेल 26 जनवरी से 15 फरवरी तक रद्द रहेगी, गाड़ी संख्या 54016 भिवानी-रोहतक, गाड़ी संख्या 54013 रोहतक-भिवानी व गाड़ी संख्या 54018 भिवानी-रोहतक, गाड़ी संख्या 54014 भिवानी-रोहतक रेल 27 जनवरी से 16 फरवरी तक रद्द रहेगी, गाड़ी संख्या 54011/12 रोहतक-हांसी-रोहतक 14 फरवरी से 16 फरवरी तक रद्द रहेगी.
