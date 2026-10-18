ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन पर भिवानी पुलिस का 'अदृश्य सुरक्षा घेरा': सादी वर्दी में तैनात रहेंगे जवान, बड़े वाहनों की एंट्री बंद

Bhiwani Traffic Arrangements ( ETV Bharat )

भिवानी: त्योहारों की रौनक के बीच भिवानी के बाजारों में अगर आप खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, तो पुलिस की मुस्तैद और बदली हुई व्यवस्था आपको साफ नजर आएगी. एक तरफ जहां त्योहारी भीड़ में असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने 'अदृश्य सुरक्षा घेरा' तैयार किया है, वहीं दूसरी तरफ यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों और बुलेट से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त अभियान छेड़ दिया गया है.

त्योहारों को लेकर भिवानी पुलिस अलर्ट: शहर में शांति, सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भिवानी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है. डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि शहर के चारों तरफ और अंदरूनी इलाकों में कड़ी नाकाबंदी की गई है. बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हांसी गेट, घंटाघर चौक और शहर की तंग गलियों में पुलिस तथा सीआईए के जवानों को सादी वर्दी में तैनात किया गया है.