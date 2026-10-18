त्योहारी सीजन पर भिवानी पुलिस का 'अदृश्य सुरक्षा घेरा': सादी वर्दी में तैनात रहेंगे जवान, बड़े वाहनों की एंट्री बंद
त्योहारी भीड़ में असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए भिवानी पुलिस ने 'अदृश्य सुरक्षा घेरा' तैयार किया है. बड़े वाहनों की एंट्री बंद.
Published : October 18, 2026 at 1:22 PM IST
भिवानी: त्योहारों की रौनक के बीच भिवानी के बाजारों में अगर आप खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, तो पुलिस की मुस्तैद और बदली हुई व्यवस्था आपको साफ नजर आएगी. एक तरफ जहां त्योहारी भीड़ में असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने 'अदृश्य सुरक्षा घेरा' तैयार किया है, वहीं दूसरी तरफ यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों और बुलेट से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त अभियान छेड़ दिया गया है.
त्योहारों को लेकर भिवानी पुलिस अलर्ट: शहर में शांति, सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भिवानी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है. डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि शहर के चारों तरफ और अंदरूनी इलाकों में कड़ी नाकाबंदी की गई है. बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हांसी गेट, घंटाघर चौक और शहर की तंग गलियों में पुलिस तथा सीआईए के जवानों को सादी वर्दी में तैनात किया गया है.
टैफिक जाम ना लगे, इसके लिए विशेष व्यवस्था: इसके अलावा, बाजारों में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए घंटाघर चौक और हांसी गेट से अंदर बड़े वाहनों और फोर-व्हीलर यानी चार पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. केवल दोपहिया वाहनों को ही बाजार में जाने की अनुमति दी जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ पुलिस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर भी विशेष मुहिम चला रही है.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए किया जा रहा जागरूक: डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि डीजीपी के निर्देशानुसार और भिवानी के पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के आदेशानुसार, वाहन चालकों को 31 अक्टूबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने भिवानीवासियों से अपील करते हुए स्पष्ट किया कि 31 अक्टूबर के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा.
नियम का उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई: बिना तय मानक और डुप्लीकेट नंबर प्लेट को अपराधों से जोड़ते हुए डीएसपी ने बताया कि कई वाहन चालक डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाते हैं, जिससे किसी वारदात के समय वाहन और आरोपियों की पहचान करने में पुलिस को काफी दिक्कत आती है. इसी कारण सरकार की पॉलिसी के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया गया है. उन्होंने आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2026 से लेकर अब तक बिना वैध पैटर्न की नंबर प्लेट वाले करीब 7,550 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं. वहीं, जिले में कुल कितने वाहनों पर यह प्लेट लग चुकी है, इसका सटीक आंकड़ा एसडीएम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.
पटाखा बजाने वाली बाइक को किया जा रहा इंपाउंड: इसके अतिरिक्त, शहर की सड़कों पर बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे बजाकर शोर और दहशत फैलाने वाले युवकों को भी पुलिस ने कड़ा संदेश दिया है. डीएसपी महेश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि पटाखे छोड़ने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों को पुलिस सीधे इंपाउंड यानी जब्त कर रही है और उन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है. इतना ही नहीं, जो मिस्त्री बुलेट मोटरसाइकिलों में पटाखे वाले साइलेंसर लगा रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है.
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