भिवानी में हफ्ता न देने पर गुंडागर्दी, व्यापारी के बेटे पर लाठी-डंडों से हमला, CCTV में कैद पूरी वारदात

भिवानी में व्यापारी नेता के बेटे से हफ्ता मांगने पर बदमाशों ने दुकान में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया.

BHIWANI TRADERS SON ATTACKED
भिवानी में हफ्ता न देने पर गुंडागर्दी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 17, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
भिवानी: भिवानी में नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के बेटे से बदमाशों ने हफ्ता मांगा. इंकार करने पर दुकान में घुसकर हमला कर दिया. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी लाठी-डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं, इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल है.

व्यापारी के बेटे से पैसों की मांग: इस बारे में भिवानी के कृपा राम गली निवासी जतिन ने बताया कि, "उनकी हालु बाजार में पाला राम हलवाई नाम से दुकान है. रविवार रात वह हालु बाजार चौक पर मक्का खाने गया था, जहां कुछ युवक खड़े थे. उन्होंने उससे पैसे की मांग की और पूछा कि वह क्या काम करता है. जतिन के दुकान का नाम बताने पर आरोपियों ने "खर्चा" देने की बात कही. मना करने पर एक अन्य युवक आया और गाली-गलौज के बाद हाथापाई शुरू कर दी. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया तो जतिन अपनी दुकान पर लौट आया."

व्यापारी के बेटे पर लाठी-डंडों से हमला (Etv Bharat)

लाठी-डंडों से किया वार: जतिन ने आगे बताया कि, "दुकान में लौटने के थोड़ी देर बाद तीन–चार युवक लाठी-डंडों के साथ दुकान पर पहुंच गए औरबेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. हमले में हाथ, पीठ और चेहरे पर चोटें आईं. हमारा न तो किसी से पुरानी रंजिश है और न ही आरोपियों को पहले से जानता था. मेरी पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग है."

पैसा न देने पर की मारपीट: इस पूरे मामले में नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानू प्रकाश ने भी घटना की पुष्टि की और कहा कि, "उनके बेटे पर हफ्ता ना देने पर बदमाशों ने हमला किया. पहले आरोपियों ने पैसे की मांग की, फिर मना करने पर हाथापाई हुई और बाद में अतिरिक्त साथियों को बुलाकर दुकान में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. बाजार में भय का माहौल है और प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए."

व्यापारी वर्ग में आक्रोश: वहीं, इस बारे में भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि, "वारदात रविवार शाम की है. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है. दो को राउंडअप कर लिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है. जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता." यह घटना शहर में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है और व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

