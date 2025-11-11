ETV Bharat / state

भिवानी टीचर मनीषा मौत मामला: महापंचायत में सरकार को चेतावनी, जल्दी जांच करने की मांग, 30 नवंबर को सांकेतिक धरना

धरना जांच तेज करने के लिए चेतावनी: पंचायत में शामिल किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा कि "इस मामले की जांच तेज की जाए. हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह सीबीआई को कहकर जांच में तेजी लाए और प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से सच्चाई सबके सामने जल्दी लाई जाए. साथ ही सुझाव दिया कि एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाए. ये धरना सरकार को जांच तेज करने के लिए चेतावनी के लिए किया जाए."

क्या बोले मनीषा के पिताः मनीषा के पिता "संजय ने कहा कि यह पंचायत जांच में तेजी लाने के लिए हो रही है. उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए. उन्होंने कहा कि काफी समय हो गया, लेकिन सीबीआई भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई. पंचायत के माध्यम से जांच में तेजी लाने और दोषियों को उजागर करके गिरफ्तार करने की मांग रखी गई है."

भिवानीः जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा मौत मामले में मंगलवार को गांव में पंचायत का आयोजन किया गया. पंचायत में गांव ढाणी लक्ष्मण सहित आसपास के गांवों से भी लोग शामिल हुए.

क्या है मामलाः बता दें कि गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी करीब 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है, जो जांच के लिए 3 बार भिवानी आ चुकी है और अपने स्तर पर जांच कर चुकी है. वहीं सीबीआई की टीम 27 अक्टूबर सोमवार को भिवानी से दिल्ली लौट गई. इसके बाद दिल्ली में ही रहकर अपने स्तर पर जांच कर रही है. भिवानी लिछमन ढाणी में आज एक मीटिंग रखी गई जिसमें बताया गया कि सीबीआई जांच तेज होनी चाहिए. अगर कुछ सबूत लगे हैं तो मनीषा के परिजनों को बताया जाए.

30 नवंबर को सांकेतिक धरनाः मनीषा के पिता संजय ने बताया कि "जो मीटिंग हुई. उसमें निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर को एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा. धरने पर जितने भी लोग मौजूद रहेंगे, वे सिर्फ पानी पीकर धरने पर बैठे रहेंगे और अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगे."

