भिवानी टीचर मनीषा मौत मामला: महापंचायत में सरकार को चेतावनी, जल्दी जांच करने की मांग, 30 नवंबर को सांकेतिक धरना

मनीषा हत्याकांड में सीबीआई जांच की प्रगति को सार्वजिनक करने की मांग को लेकर भिवानी में एक पंचायत का आयोजन किया गया.

bhiwani-teacher-manisha-death-case-warning-issued-to-the-government-at-a-mahapanchayat-demand-for-the-investigation-report-to-be-made-public-on-november-29
भिवानी टीचर मनीषा मौत मामला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 11, 2025 at 11:06 PM IST

भिवानीः जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा मौत मामले में मंगलवार को गांव में पंचायत का आयोजन किया गया. पंचायत में गांव ढाणी लक्ष्मण सहित आसपास के गांवों से भी लोग शामिल हुए.

क्या बोले मनीषा के पिताः मनीषा के पिता "संजय ने कहा कि यह पंचायत जांच में तेजी लाने के लिए हो रही है. उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए. उन्होंने कहा कि काफी समय हो गया, लेकिन सीबीआई भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई. पंचायत के माध्यम से जांच में तेजी लाने और दोषियों को उजागर करके गिरफ्तार करने की मांग रखी गई है."

धरना जांच तेज करने के लिए चेतावनी: पंचायत में शामिल किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा कि "इस मामले की जांच तेज की जाए. हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह सीबीआई को कहकर जांच में तेजी लाए और प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से सच्चाई सबके सामने जल्दी लाई जाए. साथ ही सुझाव दिया कि एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाए. ये धरना सरकार को जांच तेज करने के लिए चेतावनी के लिए किया जाए."

महापंचायत में सरकार को चेतावनी (Etv Bharat)

क्या है मामलाः बता दें कि गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी करीब 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है, जो जांच के लिए 3 बार भिवानी आ चुकी है और अपने स्तर पर जांच कर चुकी है. वहीं सीबीआई की टीम 27 अक्टूबर सोमवार को भिवानी से दिल्ली लौट गई. इसके बाद दिल्ली में ही रहकर अपने स्तर पर जांच कर रही है. भिवानी लिछमन ढाणी में आज एक मीटिंग रखी गई जिसमें बताया गया कि सीबीआई जांच तेज होनी चाहिए. अगर कुछ सबूत लगे हैं तो मनीषा के परिजनों को बताया जाए.

30 नवंबर को सांकेतिक धरनाः मनीषा के पिता संजय ने बताया कि "जो मीटिंग हुई. उसमें निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर को एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा. धरने पर जितने भी लोग मौजूद रहेंगे, वे सिर्फ पानी पीकर धरने पर बैठे रहेंगे और अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगे."

क्या बोले किसान नेताः पंचायत में शामिल किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा कि "इस मामले की जांच तेज की जाए. हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह सीबीआई को कहकर जांच में तेजी लाए और सबके सामने सच्चाई भी जल्दी लाई जाए. साथ ही सुझाव दिया कि एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाए. यह धरना सरकार को जांच तेज करने के लिए चेतावनी के लिए किया जाए."

3 बार भिवानी आ चुकी है सीबीआईः बता दें कि गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी करीब 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है, जो जांच के लिए 3 बार भिवानी आ चुकी है. सीबीआई अपने स्तर पर जांच कर चुकी है. वहीं सीबीआई की टीम 27 अक्टूबर (सोमवार) को भिवानी से दिल्ली लौट गई. इसके बाद दिल्ली में ही रहकर अपने स्तर पर जांच कर रही है.

