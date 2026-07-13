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भिवानी टीचर मनीषा मौत मामलाः पिता सीबीआई टीम से पूछेंगे कब करेंगे जांच का खुलासा

क्या है मामलाः गौरतलब है कि बीते साल भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय टीचर मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी. 13 अगस्त को पड़ोस के गांव सिंघानी की नहर किनारे उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. उसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया. कई दिन बाद आंदोलन के बाद 21 अगस्त को सीबीआई को केस देने पर मनीष के शव का अंतिम संस्कार किया गया. इसके बाद भी जल्द जांच कर खुलासा करने को लेकर धरना प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुआ, गांव से भिवानी पैदल कूच किया गया.

भिवानी: जिले की टीचर मनीषा की मौत मिस्ट्री केस फिर चर्चाओं में है. मृतका मनीषा के पिता संजय सोमवार को एसपी से मिले और 14 जुलाई को सीबीआई टीम से मुलाकात का समय लिया. पिता संजय का कहना है कि "सीबीआई टीम ने ज्यादा समय मांगा तो फिर से आंदोलन होगा."

एसपी के पहल पर अनशन हुआ था समाप्तः बीते 29 जून को पिता संजय अनशन के लिए भिवानी आ रहे थे तो पुलिस बल ने उन्हें गांव से निकलते ही रोक लिया. संजय ने वहीं अनशन शुरू कर दिया था. तब एसपी भिवानी सुमित कुमार ने एक सप्ताह में सीबीआई टीम से मुलाकात का भरोसा देकर अनशन खत्म करवाया था.

क्या बोले मनीषा के पिताः एसपी का आश्वासन का समय खत्म होने के बाद मृतका मनीषा के पिता संजय आज भिवानी पहुचे और एसपी सुमीत कुमार से मुलाकात की. मुलाकात के बाद पिता संजय ने बताया कि एसपी सुमित कुमार ने हमारे सामने सीबीआई टीम से बात की, जिसके बाद टीम ने हमें कल मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया है. उन्होंने कहा कि "कल मैं और चार पांच लोग टीम से बात करने पहुंचेंगे और पूछेंगेकि सीबीआई ने अब तक क्या तथ्य जुटाए और कब तक जांच का खुलासा करेगी."

सीबीआई से मुलाकात के बाद बनाएंगे आगे की रणनीतिः पिता संजय ने कहा कि "सीबीआई टीम को हम ज्यादा से ज्यादा 20 दिन समय जांच का खुलासा करने का समय देंगे. अगर सीबीआई ने 20 दिन से ज्यादा का समय मांगा तो हम फिर आंदोलन करेंगे. हम न्याय के लिए महीनों या सालों तक इंतजार नहीं करेंगे. क्योंकि सालों बाद तो हमारे बुजुर्ग भी नहीं रहेंगे, फिर न्याय भी मिला तो वो किस काम का." पिता संजय ने कहा कि "सीबीआई हमसे कई बार पुछताछ कर चुकी, तब हमसे जांच पूरी करने और खुलासा करने के लिए 90 दिन का समय मांगा था. अब 10 महिने बीत जाने पर भी जांच का खुलासा नहीं किया है." संजय ने कहा कि " सीबीआई से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे.