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भिवानी में टीचर मनीषा की मौत मामला: CBI कोर्ट से क्लोजर रिपोर्ट खारिज, सीनियर IPS से जांच के आदेश

Bhiwani Manisha Death Case ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय प्ले-स्कूल टीचर मनीषा की मौत के मामले (Bhiwani teacher Manisha death Case) में शनिवार को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मौत को आत्महत्या बताने वाली सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी. मामले में मनीषा के परिवार ने रिपोर्ट का विरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं. नतीजतन, अब सीबीआई के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अगुआई में पुनः जांच की जाएगी.

खेतों में मिला शव: मनीषा (Bhiwani teacher Manisha) का शव 13 अगस्त 2025 को भिवानी के सिंघानी गांव के खेतों में मिला था और 18 अगस्त 2025 को पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया. इस पर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और 26 अगस्त 2025 को मामले की जांच हरियाणा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी. इसके करीब एक साल बाद सीबीआई ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट (Manisha death Case Closure report) दाखिल की.