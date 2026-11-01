भिवानी में टीचर मनीषा की मौत मामला: CBI कोर्ट से क्लोजर रिपोर्ट खारिज, सीनियर IPS से जांच के आदेश
Manisha death Case Closure report: मनीषा की मौत मामले में पंचकूला स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी.
Published : November 1, 2026 at 7:10 AM IST
पंचकूला: हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय प्ले-स्कूल टीचर मनीषा की मौत के मामले (Bhiwani teacher Manisha death Case) में शनिवार को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मौत को आत्महत्या बताने वाली सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी. मामले में मनीषा के परिवार ने रिपोर्ट का विरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं. नतीजतन, अब सीबीआई के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अगुआई में पुनः जांच की जाएगी.
खेतों में मिला शव: मनीषा (Bhiwani teacher Manisha) का शव 13 अगस्त 2025 को भिवानी के सिंघानी गांव के खेतों में मिला था और 18 अगस्त 2025 को पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया. इस पर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और 26 अगस्त 2025 को मामले की जांच हरियाणा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी. इसके करीब एक साल बाद सीबीआई ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट (Manisha death Case Closure report) दाखिल की.
12 अगस्त को सौंपी क्लोजर रिपोर्ट: करीब डेढ़ साल तक जांच के बाद सीबीआई ने 12 अगस्त 2026 को पंचकूला की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. इसमें मौत का कारण खुदकुशी बताया था. हालांकि, मृतका के पिता संजय कुमार और उनके वकीलों ने इस रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका में सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग, एफएसएल रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की सत्यता पर सवाल खड़े कर परिवार का तर्क था कि मौके के तथ्य आत्महत्या की ओर इशारा नहीं करते.
पिता बोला- न्याय की उम्मीद जगी: मृतका के पिता संजय ने कहा कि सीबीआई ने डेढ़ साल जांच के बाद इसे आत्महत्या बताकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दी थी. उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. दरअसल, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बारे में परिवार को जज ने बताया था. बताया गया था कि सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देकर गई है, जिसमें मामले को सुसाइड घोषित किया गया. बकौल संजय कोर्ट ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया था, जिससे मामले को खुदकुशी घोषित किया गया हो.
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