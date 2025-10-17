ETV Bharat / state

भिवानी में टीचर ने 2 छात्रों को बेहरमी से पीटा, अस्पताल में भर्ती दोनों भाई, परिजनों का आरोप- "अध्यापक ने बच्चों से जबरदस्ती लिखवाया माफीनामा"

भिवानी में टीचर ने दो बच्चों को बेरहमी से पीटा. दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. न्याय की मांग कर रहा परिवार.

भिवानी में टीचर ने दो भाइयों को पीटा
भिवानी में टीचर ने दो भाइयों को पीटा
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 7:53 AM IST

Updated : October 17, 2025 at 8:28 AM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में अध्यापक द्वारा दो विद्यार्थियों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है. हाल ही में नूंह से भी टीचर की बेरहमी की तस्वीर सामने आई थी. अब भिवानी से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. दरअसल, भिवानी में अध्यापक ने बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसको मारते-मारते डंडे के तीन टुकड़े हो गए. जब इसके बाद भी टीचर का मन नहीं भरा तो दोनों भाइयों पर जमकर थप्पड़ बरसाए.

टीचर ने बच्चों को बुरी तरह पीटा: मामला भिवानी के कस्बा बहर के एक निजी स्कूल का है, जहां टीचर ने 9वीं और 10वीं क्लास के चचेरे भाइयों की बेरहमी से पिटाई की है. दोनों नाबालिग छात्रों को गंभीर हालत में जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है. मामले की सूचना बहल पुलिस को भी दी गई है. दोनों ही विद्यार्थियों के पूरे शरीर पर डंडे से पिटाई के निशान हैं. इस घटना के बाद दोनों बच्चे बुरी तरह से सहम गए हैं. परिजनों ने आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, स्कूल प्रबंधन इस मामले को शांत कराने और दबाने में जुटा है.

परिजनों का आरोप: पीड़ित बच्चों के परिजनों ने बताया कि "उनके दोनों बच्चे बहल कस्बा में इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करते हैं. दसवीं के छात्र के पिता ने बताया कि विद्यालय में तैनात अंग्रेजी के टीचर ने उनके बच्चे पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए हैं. 9 वीं में पढ़ने वाले उसके भाई को भी बेरहमी से पीटा गया है". परिजनों का आरोप है कि "बच्चों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है. बच्चों को पीटते-पीटते शिक्षक के डंडे के टूटकर तीन टुकड़े हो गए. तब भी शिक्षक का मन नहीं भरा तो उसने बच्चों पर थप्पड़ों की बौछार कर दी. लेकिन हमसे कोई बात नहीं की. लिहाजा टीचर पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए".

अस्पताल में भर्ती दोनों बच्चे: बच्चों के घर पहुंचने पर जब मां ने पूछा कि शरीर पर डंडे के निशान कैसे पड़े, तो बच्चों ने घर पर बताया कि "उनको टीचर ने बेरहमी से पीटा है". दोनों बच्चों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल किया गया है. परिजनों का आरोप है कि "बच्चों की पिटाई करने के बाद, दबाव बनाकर उनसे माफीनामा लिखवाया गया है. बच्चों से ये भी लिखवाया गया कि वे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं".

भिवानी में टीचर ने दो भाइयों को पीटा

"परिवार से सुलह करने को कह रहा स्कूल प्रबंधन": दरअसल, दोनों बच्चों पर सातवीं में पढ़ने वाले एक बच्चे के साथ बदतमीजी किए जाने का आरोप लगा था. जिसको बाद टीचर ने दोनों बच्चों पर कहर बरपाया. परिजनों का कहना है कि "टीचर को न पछतावा है और न अपनी गलती मान रहा है. वहीं, स्कूल प्रबंधन परिजनों से मामले की सुलह की बात कह रहा है". चिकित्सक ने बताया कि "दोनों बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. जिनका उपचार किया जा रहा है. बच्चों की टांगों और थाई पर डंडों से पिटाई के निशान हैं".

ये भी पढ़ें: नूंह में टीचर ने बच्चे को लोहे की स्केल से बेरहमी से पीटा, टाई से हाथ-पैर बांधे, परिजनों का आरोप- "स्कूल स्टाफ ने की मामला दबाने की कोशिश"

ये भी पढ़ें: नूंह पुलिस की पहल, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता तेज, 2.50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की ली सड़क सुरक्षा परीक्षा

Last Updated : October 17, 2025 at 8:28 AM IST

