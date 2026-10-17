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भिवानी की तन्नू यादव बनीं सेना में लेफ्टिनेंट, पिता से मिली प्रेरणा, बोलीं- "देश के वीरों की सेवा करने का अवसर पाना सम्मान की बात"

भिवानी की तन्नू यादव बनीं सेना में लेफ्टिनेंट ( ETV Bharat )

भिवानी: खेल और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाला भिवानी जिला अब भारतीय सेना में भी बेटियों की उपलब्धियों से गौरवान्वित हो रहा है. जिले के गांव नंदगांव की बेटी तन्नू यादव भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी हैं. उनका चयन आर्मी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है. इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ गांव और पूरे जिले में खुशी का माहौल है. तन्नू ने अपनी सफलता से साबित किया है कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन के दम पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं.

दिल्ली में रैंक सेरेमनी: तन्नू यादव की इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित रैंक सेरेमनी के दौरान उनके दादा रामफल यादव, पिता सूबेदार मेजर सुशील कुमार और माता मुकेश देवी ने उन्हें स्टार लगाकर बधाई दी. परिवार के लिए यह पल गर्व और भावनाओं से भरा रहा. दादा-दादी रामफल यादव और बिमला देवी भी अपनी पोती की सफलता से बेहद खुश हैं. तन्नू की उपलब्धि ने परिवार के साथ-साथ नंदगांव का नाम भी रोशन किया है.