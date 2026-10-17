भिवानी की तन्नू यादव बनीं सेना में लेफ्टिनेंट, पिता से मिली प्रेरणा, बोलीं- "देश के वीरों की सेवा करने का अवसर पाना सम्मान की बात"
भिवानी के नंदगांव की तन्नू यादव भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनीं. पिता से प्रेरित होकर उन्होंने देशसेवा का सपना साकार किया.
Published : October 17, 2026 at 1:03 PM IST
भिवानी: खेल और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाला भिवानी जिला अब भारतीय सेना में भी बेटियों की उपलब्धियों से गौरवान्वित हो रहा है. जिले के गांव नंदगांव की बेटी तन्नू यादव भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी हैं. उनका चयन आर्मी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है. इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ गांव और पूरे जिले में खुशी का माहौल है. तन्नू ने अपनी सफलता से साबित किया है कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन के दम पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं.
दिल्ली में रैंक सेरेमनी: तन्नू यादव की इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित रैंक सेरेमनी के दौरान उनके दादा रामफल यादव, पिता सूबेदार मेजर सुशील कुमार और माता मुकेश देवी ने उन्हें स्टार लगाकर बधाई दी. परिवार के लिए यह पल गर्व और भावनाओं से भरा रहा. दादा-दादी रामफल यादव और बिमला देवी भी अपनी पोती की सफलता से बेहद खुश हैं. तन्नू की उपलब्धि ने परिवार के साथ-साथ नंदगांव का नाम भी रोशन किया है.
पिता को वर्दी में देखकर जागा सेना में जाने का सपना: तन्नू यादव का परिवार लंबे समय से देशसेवा और शिक्षा से जुड़ा रहा है. तन्नू के पिता सुशील कुमार भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि मां मुकेश देवी गृहिणी हैं. भाई भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है. बचपन से पिता को सेना की वर्दी में देखकर तन्नू के मन में भी सेना का हिस्सा बनने की इच्छा जागी. परिवार से मिले अनुशासन, संस्कार और प्रोत्साहन ने उनके लक्ष्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.
"भारतीय सेना की वर्दी पहनना सर्वोच्च सम्मान": अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए तन्नू यादव ने कहा कि, "भारतीय सेना की वर्दी पहनना और देश के वीरों की सेवा करने का अवसर पाना मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान की बात है. मेरे दादा और पिता ने हमेशा मुझे अनुशासन, ईमानदारी और देशप्रेम का पाठ पढ़ाया. पिता को सेना में सेवा करते देखकर मन में भी देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा पैदा हुई थी. आज उस सपने के पूरा होने पर गर्व महसूस हो रहा है."
"बेटियां अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें": तन्नू ने बेटियों को संदेश देते हुए कहा कि, "बेटियों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और समाज द्वारा तय की गई सीमाओं से बाहर निकलकर अपने सपनों का पीछा करना चाहिए.मेहनत, आत्मविश्वास और सही अवसरों के सहारे बेटियां अपने लक्ष्य हासिल कर सकती हैं."
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