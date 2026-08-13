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कभी 10 रुपए होते थे जेब में..आज लाखों की मालकिन, टेलिरिंग के जरिए सफलता की कहानी गढ़ रही भिवानी की रीतू इन्सां

सोशल मीडिया पर लाखों की पहुंच: टेलरिंग प्रशिक्षक के रूप में रीतू इन्सां को सोशल मीडिया पर भी बड़ी पहचान मिली है. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मौज और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके डेढ़ से दो मिलियन तक फॉलोअर्स हैं. उनके सिलाई-कढ़ाई से जुड़े वीडियो और डिजाइन बड़ी संख्या में देखे और पसंद किए जाते हैं. इसी डिजिटल पहचान ने उन्हें कंटेंट क्रिएटर और फैशन डिजाइनर के तौर पर भी स्थापित किया है.

टेलरिंग की जटिल तकनीक सीखा रही आसान भाषा में: रीतू इन्सां एडवांस लेवल पर बुटीक कोर्स भी चलाती हैं. सूट, स्ट्रेचिंग, परफेक्ट फिटिंग, कोड सेट, अंगरखा, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेज कट ब्लाउज और कॉलर डिजाइन जैसी टेलरिंग विधाओं में उनकी विशेषज्ञता है. उनकी खासियत जटिल तकनीकों और फॉर्मूलों को आसान भाषा में समझाना है, जिससे सीखने वाली महिलाओं को डिजाइन और कटिंग समझने में आसानी होती है.

9 राज्यों में 50 ब्रांचों से प्रशिक्षण: रीतू इन्सां देश के 9 राज्यों में करीब 50 विभिन्न ब्रांचों के माध्यम से महिलाओं और बेटियों को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण देती हैं. खास बात यह है कि उनका प्रशिक्षण सेंटरों तक सीमित नहीं है. ऑनलाइन माध्यम से भी देश के अलग-अलग हिस्सों की महिलाएं उनसे टेलरिंग और कटिंग की बारीकियां सीख रही हैं.

भिवानी: महज सुई-धागे से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रीतू इन्सां आज टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. करीब 20 वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने सिलाई-कढ़ाई को न केवल अपना पेशा बनाया, बल्कि हजारों-लाखों महिलाओं के लिए स्वरोजगार का माध्यम भी तैयार किया है.

साढ़े 3 लाख महिलाओं को सिखाया हुनर: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान रीतू इन्सां ने कहा कि, "सिलाई-कढ़ाई और फैशन डिजाइनिंग ऐसी कला है, जिसे कोई भी महिला अपनी समझ-बूझ और रुचि के साथ सीख सकती है. अब तक करीब साढ़े 3 लाख महिलाओं और बेटियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. प्रशिक्षण लेने वाली कई महिलाएं अपना बुटीक शुरू कर स्वरोजगार कर रही हैं. जब मैंने शुरुआत की थी, तो सिर्फ मेरे पास सिलाई मशीन थी."

कभी 10 रुपए होते थे जेब में: रीतू इन्सां का कहना है कि, "मेरा उद्देश्य महिलाओं को हुनर देकर आत्मनिर्भर बनाना है. जो भी महिला निरंतरता और रुचि के साथ टेलरिंग सीखती है, उसके लिए सफलता के रास्ते जरूर खुलते हैं. कई ऐसी बेटियां हैं, जिनके पास पहले टेलरिंग की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद वे अपना बुटीक चलाकर रोजगार हासिल कर रही हैं. मैंने खुद शुरुआती दौर में काफी संघर्ष किया है. कभी 10 रुपए होते थे जेब में. लेकिन मैंन उस समय भी हार नहीं माना. आज जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर काफी अच्छा लगता है."

सरकारी सहायता नहीं, सोशल मीडिया बना सहारा: रीतू इन्सां ने बताया कि, "अपने सफर के दौरान मैंने किसी का सहारा नहीं लिया. मेरे काम को पहचान दिलाने में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही. मैंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत की और सोशल मीडिया ने मेरे हुनर को देशभर की महिलाओं तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई."

कांवड़ यात्रा में भी दिया हुनर का संदेश: हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान भी रीतू इन्सां ने अपने फॉलोअर्स को टेलरिंग के प्रति जागरूक करने की पहल की. उन्होंने रास्ते में मिलने वाले अपने फॉलोअर्स को इंचीटेप बांटे और सिलाई-कढ़ाई के हुनर से जुड़ने का संदेश दिया. उनका मानना है कि हुनर सीखकर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे सकती हैं.

महिला सशक्तिकरण की बनी पहचान: फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग प्रशिक्षण और कंटेंट क्रिएशन के जरिए रीतू इन्सां ने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है. देश के अलग-अलग हिस्सों में सेमिनार आयोजित कर वे फैशन डिजाइनिंग की नई तकनीकों से महिलाओं को परिचित कराती हैं. सुई-धागे से शुरू हुआ उनका सफर आज हजारों महिलाओं को हुनर, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा दिखा रहा है.

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