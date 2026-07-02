रोहतक में भिवानी सब ब्रांच नहर टूटी, सैंकड़ो एकड़ फसल जलमग्न

रोहतक में भिवानी सब ब्रांच नहर टूटी, सैंकड़ो एकड़ फसल जलमग्न
रोहतक के बैंसी गांव के पास भिवानी सब ब्रांच नहर टूटी, सैंकड़ो एकड़ में खड़ी फसल जलमग्न. अचानक 50 से 60 फीट हिस्सा टूटा.
Published : July 2, 2026 at 9:06 PM IST
रोहतक: बैंसी गांव के पास भिवानी सब ब्रांच नहर टूटने से आसपास के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. नहर की करीब 50 फीट पटरी टूटने के बाद तेज बहाव का पानी खेतों में घुस गया, जिससे फसल जलमग्न हो गई. सूचना मिलते ही नहरी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पीछे से नहर का पानी बंद कराया. हालांकि किसानों ने विभाग पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है.
रोहतक में नहर टूटी: वीरवार सुबह करीब साढ़े सात बजे के करीब रोहतक जिले के बैंसी गांव से होकर गुजरने वाली भिवानी सब ब्रांच नहर की पटरी में अचानक क्रैक आ गया. देखते ही देखते करीब 50 से 60 फीट हिस्सा टूट गया और तेज बहाव का पानी आसपास के खेतों में फैल गया. कुछ ही देर में खेतो में खड़ी फसल पानी में डूब गई. सूचना मिलते ही ग्रामीण और किसान मौके पर पहुंच गए.
अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप: किसानों का कहना है कि यदि नहरी विभाग समय पर पहुंच जाता तो नुकसान काफी कम हो सकता था. उनका आरोप है कि विभागीय कर्मचारी करीब एक घंटे की देरी से पहुंचे, जिसके चलते बड़ी मात्रा में पानी खेतों में फैल गया और फसलों को नुकसान हुआ. वहीं नहरी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया और तत्काल नहर का पानी पीछे से बंद कराया गया.
नियंत्रण में स्थिति: अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और टूटी हुई पटरी की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है. विभाग का दावा है कि शाम तक मरम्मत पूरी कर नहर में दोबारा पानी छोड़ दिया जाएगा. फिलहाल विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा है, जबकि किसान अपनी फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. वही नई विभक्ति अधिकारी ने कहा की टीम यह भी जांच करेगी कहीं नहर को जानबूझकर तो नहीं तोड़ा गया है फिलहाल राहत कार्य जोरों पर है.
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