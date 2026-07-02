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रोहतक में भिवानी सब ब्रांच नहर टूटी, सैंकड़ो एकड़ फसल जलमग्न

Bhiwani Sub Branch Canal Breached ( ETV Bharat )

रोहतक: बैंसी गांव के पास भिवानी सब ब्रांच नहर टूटने से आसपास के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. नहर की करीब 50 फीट पटरी टूटने के बाद तेज बहाव का पानी खेतों में घुस गया, जिससे फसल जलमग्न हो गई. सूचना मिलते ही नहरी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पीछे से नहर का पानी बंद कराया. हालांकि किसानों ने विभाग पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है. रोहतक में नहर टूटी: वीरवार सुबह करीब साढ़े सात बजे के करीब रोहतक जिले के बैंसी गांव से होकर गुजरने वाली भिवानी सब ब्रांच नहर की पटरी में अचानक क्रैक आ गया. देखते ही देखते करीब 50 से 60 फीट हिस्सा टूट गया और तेज बहाव का पानी आसपास के खेतों में फैल गया. कुछ ही देर में खेतो में खड़ी फसल पानी में डूब गई. सूचना मिलते ही ग्रामीण और किसान मौके पर पहुंच गए. रोहतक में भिवानी सब ब्रांच नहर टूटी, सैंकड़ो एकड़ फसल जलमग्न (ETV Bharat)