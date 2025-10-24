पराली नहीं जलाने वाले किसान बनेंगे मालामाल, भिवानी डीसी ने बताई पूरी प्रक्रिया
भिवानी प्रशासन ने पराली जलाने पर सख्त रुख अपनाया है.साथ ही सख्त चेतावनी भी दी है.
Published : October 24, 2025 at 3:14 PM IST
भिवानी: जिले में धान की कटाई के साथ ही पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है. डीसी साहिल गुप्ता के निर्देश पर कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने शुक्रवार को फ्लैग मार्च निकालकर किसानों को जागरूक किया. साथ ही संदेश दिया कि, "जो पराली नहीं जलाएगा वो मालामाल होगा. और जो पराली जलाएगा वो जेल जाएगा."
डीसी ने दी चेतावनी: इस बारे में डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि, "जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि भिवानी में एक भी आगजनी का केस दर्ज न हो. पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपए का अनुदान दिया जाएगा. जिन गांवों में पराली जलाने का कोई मामला दर्ज नहीं होगा, वहां की पंचायत को विशेष विकास ग्रांट दी जाएगी. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जो किसान पराली जलाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसकी फसल सरकार द्वारा MSP पर नहीं खरीदी जाएगी."
क्या बोले कृषि उप निदेशक: वहीं, कृषि उप निदेशक विनोद फोगाट ने बताया कि, "भिवानी जिले में करीब 15,000 किसानों ने 70,000 एकड़ में धान की फसल बोई है. किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सभी संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इसके बावजूद अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो उसकी “रेड एंट्री” होगी, जिससे वह सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएगा."
बता दें कि भिवानी जिला अब तक पराली जलाने के मामलों में राज्य के सबसे कम केस वाले जिलों में शामिल रहा है. प्रशासन का मानना है कि इस बार की सख्ती और प्रोत्साहन योजना से परिणाम और बेहतर देखने को मिलेंगे.
