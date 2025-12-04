ETV Bharat / state

भिवानी के स्टैनोग्राफर संदीप ने की बिना दहेज की शादी, शगुन में एक रुपया और नारियल लेकर रचाया ब्याह

भिवानी के स्टैनोग्राफर संदीप कुमार ने दहेज लेने से इनकार कर दिया. साथ ही एक रुपया शगुन लेकर शादी की.

Dowry Free Wedding in Bhiwani
बिना दहेज की शादी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 4, 2025 at 5:16 PM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: भिवानी में कृषि विभाग में काम कर रहे स्टैनोग्राफर संदीप कुमार ने बिना दहेज के शादी की. उन्होंने शगुन के तौर पर एक रुपया और नारियल लिया और शादी कर ली. इस अनोखी शादी की हर कोई तारीफ कर रहा है.

संदीप ने किया दहेज लेने से इनकार: दरअसल, संदीप कुमार का विवाह गांव बलकरा निवासी कुसुमलता के साथ तय हुआ था. शादी की रस्में शुरू होने पर वधू पक्ष की ओर से दहेज देने का प्रस्ताव रखा गया. संदीप ने दहेज लेने से इंकार किया और स्पष्ट किया कि वे दहेज के सख्त खिलाफ हैं. उन्होंने पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए शादी सादगी से संपन्न कराई.

भिवानी के स्टैनोग्राफर संदीप ने बिना दहेज की शादी (ETV Bharat)

भाई से मिली प्रेरणा: संदीप ने बताया कि, "उनको इसके लिए प्रेरणा उनके बड़े भाई सुनील शर्मा से मिली, जो हरियाणा में रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हैं. भाई ने हमेशा सामाजिक मूल्यों और नैतिकता पर जोर दिया. संदीप के इस साहसिक कदम में उनके माता-पिता ओमप्रकाश शर्मा और सावित्री देवी का भी पूरा समर्थन रहा. यदि युवा पीढ़ी इसी तरह जागरूक हो जाए, तो समाज से दहेज जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है."

चर्चा में संदीप की शादी: संदीप कुमार की शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. उन्होंने यह साबित किया कि सरकारी पद और सक्षम होने के बावजूद सादगी अपनाना ही असली बड़प्पन है. उनकी पहल अन्य युवाओं को भी बिना दहेज शादी करने के लिए प्रेरित करेगी. संदीप का यह कदम यह दिखाता है कि पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़कर भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:दादरी नेशनल हाईवे पर दो ट्रालों की जबरदस्त भिड़ंत से लगी आग, मची चीख-पुकार, चालक-परिचालक जिंदा जले, एक गंभीर

Last Updated : December 4, 2025 at 6:00 PM IST

TAGGED:

DOWRY FREE WEDDING IN BHIWANI
BHIWANI SANDEEP KUMAR WEDDING
BHIWANI SIMPLE WEDDING EXAMPLE
भिवानी में बिना दहेज की शादी
BHIWANI DOWRY FREE WEDDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.