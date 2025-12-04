भिवानी के स्टैनोग्राफर संदीप ने की बिना दहेज की शादी, शगुन में एक रुपया और नारियल लेकर रचाया ब्याह
भिवानी के स्टैनोग्राफर संदीप कुमार ने दहेज लेने से इनकार कर दिया. साथ ही एक रुपया शगुन लेकर शादी की.
Published : December 4, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 6:00 PM IST
भिवानी: भिवानी में कृषि विभाग में काम कर रहे स्टैनोग्राफर संदीप कुमार ने बिना दहेज के शादी की. उन्होंने शगुन के तौर पर एक रुपया और नारियल लिया और शादी कर ली. इस अनोखी शादी की हर कोई तारीफ कर रहा है.
संदीप ने किया दहेज लेने से इनकार: दरअसल, संदीप कुमार का विवाह गांव बलकरा निवासी कुसुमलता के साथ तय हुआ था. शादी की रस्में शुरू होने पर वधू पक्ष की ओर से दहेज देने का प्रस्ताव रखा गया. संदीप ने दहेज लेने से इंकार किया और स्पष्ट किया कि वे दहेज के सख्त खिलाफ हैं. उन्होंने पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए शादी सादगी से संपन्न कराई.
भाई से मिली प्रेरणा: संदीप ने बताया कि, "उनको इसके लिए प्रेरणा उनके बड़े भाई सुनील शर्मा से मिली, जो हरियाणा में रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हैं. भाई ने हमेशा सामाजिक मूल्यों और नैतिकता पर जोर दिया. संदीप के इस साहसिक कदम में उनके माता-पिता ओमप्रकाश शर्मा और सावित्री देवी का भी पूरा समर्थन रहा. यदि युवा पीढ़ी इसी तरह जागरूक हो जाए, तो समाज से दहेज जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है."
चर्चा में संदीप की शादी: संदीप कुमार की शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. उन्होंने यह साबित किया कि सरकारी पद और सक्षम होने के बावजूद सादगी अपनाना ही असली बड़प्पन है. उनकी पहल अन्य युवाओं को भी बिना दहेज शादी करने के लिए प्रेरित करेगी. संदीप का यह कदम यह दिखाता है कि पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़कर भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है.
