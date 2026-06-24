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एक टांग पर हौसले बुलंद... भिवानी की शाश्वती 11 सालों से कर रही स्विमिंग और साइकिलिंग, ओलंपिक मेडल का है सपना

भिवानी की शाश्वती ( ETV Bharat )

भिवानी: अगर इरादे मजबूत हों तो शारीरिक कमी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनती. इसका जीता-जागता उदाहरण 21 वर्षीय पैरा एथलीट शाश्वती विनायक हैं. मूल रूप से नागपुर की रहने वाली शाश्वती जन्मजात विकृति के कारण एक टांग से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. इन दिनों वह भिवानी स्टेडियम में रोज सुबह 5 बजे कोच प्रशांत कर्माकर की देखरेख में कड़ी मेहनत कर रही हैं. स्वस्थ खिलाड़ियों के साथ बराबरी से अभ्यास कर रही शाश्वती का लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है. 11 साल की मेहनत ने दिलाई विश्व स्तर पर पहचान: पिछले 11 वर्षों से शाश्वती लगातार स्विमिंग और साइकिलिंग में मेहनत कर रही हैं. पैरा खेलों में उन्होंने कई पदक अपने नाम किए हैं. हाल ही में विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. अब वह 8 जुलाई से पहले विश्व चैंपियनशिप के क्वालीफायर में हिस्सा लेने के लिए पहले जर्मनी और फिर हंगरी जाएंगी. उनका सपना देश के लिए ओलंपिक पदक जीतकर तिरंगे को विश्व मंच पर गर्व से लहराना है. भिवानी की शाश्वती 11 सालों से कर रही स्विमिंग और साइकिलिंग (ETV Bharat)