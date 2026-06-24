एक टांग पर हौसले बुलंद... भिवानी की शाश्वती 11 सालों से कर रही स्विमिंग और साइकिलिंग, ओलंपिक मेडल का है सपना
भिवानी की दिव्यांग शाश्वती एक टांग से कड़ी मेहनत कर रही हैं. शाश्वती का लक्ष्य ओलंपिक पदक और आईएएस बनकर देश की सेवा करना है.
Published : June 24, 2026 at 12:26 PM IST
भिवानी: अगर इरादे मजबूत हों तो शारीरिक कमी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनती. इसका जीता-जागता उदाहरण 21 वर्षीय पैरा एथलीट शाश्वती विनायक हैं. मूल रूप से नागपुर की रहने वाली शाश्वती जन्मजात विकृति के कारण एक टांग से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. इन दिनों वह भिवानी स्टेडियम में रोज सुबह 5 बजे कोच प्रशांत कर्माकर की देखरेख में कड़ी मेहनत कर रही हैं. स्वस्थ खिलाड़ियों के साथ बराबरी से अभ्यास कर रही शाश्वती का लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है.
11 साल की मेहनत ने दिलाई विश्व स्तर पर पहचान: पिछले 11 वर्षों से शाश्वती लगातार स्विमिंग और साइकिलिंग में मेहनत कर रही हैं. पैरा खेलों में उन्होंने कई पदक अपने नाम किए हैं. हाल ही में विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. अब वह 8 जुलाई से पहले विश्व चैंपियनशिप के क्वालीफायर में हिस्सा लेने के लिए पहले जर्मनी और फिर हंगरी जाएंगी. उनका सपना देश के लिए ओलंपिक पदक जीतकर तिरंगे को विश्व मंच पर गर्व से लहराना है.
"बड़े सपनों के सामने चुनौतियों की कोई कीमत नहीं": शाश्वती कहती हैं कि, "मेरी कृत्रिम टांग विशेष तकनीक से बनी है, जिसे लगवाने के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ा. इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये है. खेल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेरे जूते भी बेहद महंगे हैं. लेकिन बड़े सपनों के सामने इन चुनौतियों की कोई कीमत नहीं है."
"ओलंपिक मेडल जीतना मेरा सबसे बड़ा सपना": वहीं, शाश्वती ने कहा, "मैं ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना चाहती हूं. इसके लिए दिन-रात मेहनत कर रही हूं. खेल के साथ-साथ पढ़ाई भी जारी है ताकि आईएएस बनकर भी देश की सेवा कर सकूं."
"स्वस्थ खिलाड़ियों से कम नहीं शाश्वती": कोच प्रशांत कर्माकर का कहना है कि, "शाश्वती अभ्यास के दौरान किसी तरह की रियायत नहीं लेतीं. वह स्वस्थ खिलाड़ियों के साथ बराबरी से ट्रेनिंग करती हैं और हर चुनौती का डटकर सामना करती हैं. शाश्वती खेल के साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट हैं और भविष्य में आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं. शाश्वती पिछले 11 साल से लगातार मेहनत कर रही हैं. एक टांग न होने के बावजूद वह स्वस्थ खिलाड़ियों से मुकाबला करती हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि वह भविष्य में ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतकर लौटेंगी."
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