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यू-ट्यूब पर छाए भिवानी के छोरे, एनिमेटेड लव स्टोरी सॉन्ग "बैरण" से मचा रहे धमाल, 70 मिलियन व्यूज़ मिले

एनिमेटेड लव स्टोरी सॉन्ग "बैरण" से मचा रहे धमाल ( Banjaare )

भिवानी : हरियाणा के भिवानी जिले के गांव संडवा के निवासी 2 चचेरे भाई सुमित और अनुज इन दिनों पूरे देश भर में छाए हुए हैं. इसका कारण है इनका नया हरियाणवी गाना "बैरण". इस गाने में अनुज ने जहां अपनी आवाज दी है, तो वहीं सुमित ने इसका म्यूजिक कंपोज़ किया है. इस बैरण गाने को यू-ट्यूब पर अभी तक 70 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. खास बात ये है कि ये गाना बिलबोर्ड इंडिया की लिस्ट में 3 हफ्तों से टॉप पर है. वीडियो में एनिमेटेड लव स्टोरी दिखाई गई है.

"बैरण" ने बुलंदी पर पहुंचाया : गाने के बारे में बताते हुए संडवा निवासी अनुज और सुमित ने कहा कि "उन्हें बचपन से ही गाना गाने का शौक है. 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन लगा तो उन्होंने गायन में करियर बनाने की ठानी. इसके लिए उन्होंने अपना खुद का यू-ट्यूब चैनल बनाया. उन्होंने अभी तक 6 गाने रिलीज़ किए हैं. पहले 5 गाने हिट नहीं हुए, मगर अब छठे गाने बैरण ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया. अनुज ने बताया कि 2020 में कोरोना महामारी आने के दौरान गाने की शुरूआत हुई. सुमित और उसने मिलकर हारमोनियम और कंप्यूटर खरीदा. हालांकि दोनों को हारमोनियम चलाना नहीं आता था. इसके लिए धीरे-धीरे यू-ट्यूब से सीखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सही तरीके से नहीं सीख पाए.

हर दिल तक पहुंचे लिरिक्स : सुमित ने बताया कि उन्होंने 2019 में एक गाना लिखा था. वे अपने पहले गाने को कंपोज़ कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार से 40 हजार रुपए मांगे. उन्होंने हिसार में एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से गाना तैयार करवाया, लेकिन उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं आया. वे चाहते थे कि उनके लिरिक्स हर दिल तक पहुंचें. वे अपनी भावना को म्यूज़िक प्रोड्यूसर तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए. इसके चलते मिस कम्युनिकेशन हुआ और गाना बेहतरीन नहीं बन पाया. इसके बाद 5 और गाने रिलीज किए, लेकिन सफलता नहीं मिली.

बंजारा के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया : सुमित ने बताया कि 2024 में उन्होंने यू-ट्यूब पर बंजारा के नाम से चैनल बनाया. इसी चैनल से उन्होंने अपने गाने रिलीज़ करने शुरू कर दिए. 28 नवम्बर 2024 में सूट्स विद मी पहला गाना रिलीज किया. उसके बाद उन्होंने दूसरा गाना डिफरेंट टॉक, आशिक आवारा, मौज, हाय रै और छठा गाना बैरण रिलीज किया. बैरण गाना लिखने से लेकर एनिमेटेड वीडियो रिलीज करने में डेढ़ साल का समय लगा. उन्होंने बार-बार इसके लिरिक्स बदले.

एनिमेटेड वीडियो रिलीज़ किया : अनुज ने बताया कि गाने का वीडियो चंडीगढ़ में शूट किया था, लेकिन पसंद नहीं आया और रिजेक्ट कर दिया. 23 जनवरी को ऑडियो सॉन्ग रिलीज किया. लोग इस गाने को पसंद करने लगे. उन्होंने सोचा कि इसके वीडियो में कुछ ऐसा करना है, जिसे लोग फील कर पाएं. इसलिए एनिमेटेड वीडियो लगाने का प्लान आया. 13 फरवरी को एनिमेटेड वीडियो रिलीज किया गया. अनुज ने बताया कि बिलबोर्ड इंडिया की नंबर वन रैंकिंग में आने के बाद हरियाणा, पंजाब और बॉलीवुड से उन्हें लगातार ऑफर आ रहे हैं. उनकी मुंबई में एक बड़ी कंपनी के साथ भी बातचीत हुई, लेकिन वहां पर ठीक नहीं लगा और इसलिए काम नहीं किया. हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, केडी, अमित सैनी रोहतक की तरफ से भी साथ काम करने के लिए ऑफर आए. पंजाब से दिलप्रीत ढिल्लों की तरफ से भी ऑफर मिला.

सुमित और अनुज के बारे में जानिए : सुमित का जन्म 20 अप्रैल 1998 में हुआ. उसके पिता सत्यवान पीटीआई अध्यापक हैं. उन्होंने अंबाला पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल ट्रेड में कोर्स किया. उसके बाद हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में बीटेक की. सुमित भी गाने के साथ म्यूजिक कंपोज करते हैं. उनका छोटा भाई सहायक प्रोफसर है. वहीं अनुज का जन्म 30 अगस्त 2002 को हुआ. इनके पिता राजेंद्र सिंह जेबीटी अध्यापक हैं. अनुज की एक बड़ी बहन भी है. उसकी बहन ने जेआरएफ क्वालीफाई किया हुआ है. अनुज जब तीसरी क्लास में थे, तो उन्होंने स्टेज पर "यशोमती मैया से बोले नंदलाला" भजन गाया था.

यू-ट्यूब पर छाए भिवानी के छोरे (Etv Bharat)

बैरन गाने के खूबसूरत लिरिक्स पढ़िए :

मनै सांभ-सांभ राखे

तेरे झांझरा के जोड़े

मेरी गेल रो-रो ये भी

छोरी बावले से होरे

मन्ने आये जावे ख्याल तेरे

खाये जावे ख्याल तेरे

जीण कोन्या देती

हाय...

बैरी तन्हाई मनै

गीता में गाई कदे

छाती के लगाई मनै

जित भी गया रै

तेरी याद खड़ी पाई मनै

सांभ-सांभ राखी बहुत

छाती के लगाई मनै

जित भी गया रै

तेरी याद खड़ी पाई मनै

हो...

मारया - मारया फिरै

देख हाल तू बिचारे का

तेरे बिना जीणा भी

के जीणा बंजारे का

खोया रहूँ याद तेरी

कर क नादानियां

बटुवे में राखूँ तेरी

सांभ के निशानियां

तेरे बिना काल होरया

ठीक कोन्या हाल मेरा