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हरियाणा सिविल सर्विसेज में 9वीं रैंक पाकर रेणु ने किया मां का सपना साकार, कहा- "लंबे समय से परिवार कर रहा था इसका इंतजार"

HCS में 9वीं रैंक लेकर रेणु ग्रेवाल ने बढ़ाया भिवानी का मान ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी की बेटी रेणु ग्रेवाल ने हरियाणा सिविल सर्विसेज (HCS) परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल है. साल 2022 से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहीं रेणु ने अपने तीसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत को दिया.

तीसरे प्रयास में मिली कामयाबी: रेणु ग्रेवाल ने बताया कि, " साल 2022 में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी गंभीरता से शुरू की थी. इससे पहले के दो प्रयास में मैं सिरियस नहीं थी. अब तीसरे प्रयास में HCS परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की हूं. इस सफलता से खुश हूं. लेकिन मेरा लक्ष्य अभी और आगे बढ़ना है."

UPSC और PCS में भी जारी है प्रयास: रेणु केवल HCS तक सीमित नहीं रहना चाहतीं. वह PCS परीक्षा के चार प्रयास कर चुकी हैं और दो बार इंटरव्यू तक पहुंची हैं. इस बार उन्होंने UPSC मुख्य परीक्षा भी दी है. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में वह और बेहतर परिणाम हासिल करेंगी. उनकी यह निरंतरता बताती है कि एक परीक्षा में सफलता मिलने के बाद भी वह अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती हैं. तीसरे प्रयास में मिली सफलता (ETV Bharat) दिल्ली से JNU और जामिया तक की तैयारी: रेणु ने तैयारी के लिए दिल्ली में एक साल तक निजी कोचिंग ली. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान स्वाध्याय के जरिए अपनी तैयारी जारी रखी. पिछले करीब डेढ़ साल से वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी (RCA) में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं. अलग-अलग शैक्षणिक माहौल में खुद को लगातार बेहतर बनाने की उनकी कोशिश इस सफलता में अहम रही. भिवानी की रेणु ग्रेवाल ने HCS परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की (ETV Bharat) ऑनलाइन संसाधनों से आसान हुई तैयारी: रेणु ने कहा कि, "प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब पहले से बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं. ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध होने के कारण भिवानी जैसे शहरों में रहकर भी युवा अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. सही सूचना स्रोतों का चयन, अनुशासन और लगातार मेहनत सफलता के लिए जरूरी हैं. सीमित संसाधनों वाले युवाओं के लिए भी ऑनलाइन अध्ययन के विकल्प मददगार साबित हो सकते हैं."