हरियाणा सिविल सर्विसेज में 9वीं रैंक पाकर रेणु ने किया मां का सपना साकार, कहा- "लंबे समय से परिवार कर रहा था इसका इंतजार"
भिवानी की रेणु ग्रेवाल ने HCS परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की. रेणु ने बताया कि उनकी सफलता का कारण परिवार का सहयोग है.
Published : October 9, 2026 at 3:33 PM IST
भिवानी: भिवानी की बेटी रेणु ग्रेवाल ने हरियाणा सिविल सर्विसेज (HCS) परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल है. साल 2022 से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहीं रेणु ने अपने तीसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत को दिया.
तीसरे प्रयास में मिली कामयाबी: रेणु ग्रेवाल ने बताया कि, " साल 2022 में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी गंभीरता से शुरू की थी. इससे पहले के दो प्रयास में मैं सिरियस नहीं थी. अब तीसरे प्रयास में HCS परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की हूं. इस सफलता से खुश हूं. लेकिन मेरा लक्ष्य अभी और आगे बढ़ना है."
UPSC और PCS में भी जारी है प्रयास: रेणु केवल HCS तक सीमित नहीं रहना चाहतीं. वह PCS परीक्षा के चार प्रयास कर चुकी हैं और दो बार इंटरव्यू तक पहुंची हैं. इस बार उन्होंने UPSC मुख्य परीक्षा भी दी है. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में वह और बेहतर परिणाम हासिल करेंगी. उनकी यह निरंतरता बताती है कि एक परीक्षा में सफलता मिलने के बाद भी वह अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती हैं.
दिल्ली से JNU और जामिया तक की तैयारी: रेणु ने तैयारी के लिए दिल्ली में एक साल तक निजी कोचिंग ली. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान स्वाध्याय के जरिए अपनी तैयारी जारी रखी. पिछले करीब डेढ़ साल से वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी (RCA) में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं. अलग-अलग शैक्षणिक माहौल में खुद को लगातार बेहतर बनाने की उनकी कोशिश इस सफलता में अहम रही.
ऑनलाइन संसाधनों से आसान हुई तैयारी: रेणु ने कहा कि, "प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब पहले से बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं. ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध होने के कारण भिवानी जैसे शहरों में रहकर भी युवा अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. सही सूचना स्रोतों का चयन, अनुशासन और लगातार मेहनत सफलता के लिए जरूरी हैं. सीमित संसाधनों वाले युवाओं के लिए भी ऑनलाइन अध्ययन के विकल्प मददगार साबित हो सकते हैं."
परिवार ने नहीं बनने दिया दबाव: रेणु ने अपनी सफलता में परिवार के भावनात्मक सहयोग को सबसे अहम बताया. उन्होंने कहा कि, "तैयारी के दौरान परिवार ने मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया. असफलता मिलने या मनचाहा परिणाम नहीं आने पर भी परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया और आगे बेहतर करने के लिए प्रेरित किया." वहीं, रेणु की मां दया ग्रेवाल ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए इसे परिवार के लिए गर्व का पल बताया. उन्होंने कहा कि, "परिवार लंबे समय से इस सफलता का इंतजार कर रहा था. हमें अपनी बेटी पर गर्व है." वहीं, रेणु की दादी ने कहा कि, "मैं काफी खुश हूं. बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है."
चाचा-चाची का भी रहा विशेष योगदान: रेणु की पढ़ाई-लिखाई में उनके चाचा और चाची का विशेष योगदान रहा. परिवार के अनुसार रेणु शुरू से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में होनहार रही हैं. उनके चाचा ने बताया कि वह परिवार के छोटे बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ने की सीख देती हैं. परिवार में आपसी प्रेम और सहयोग ने रेणु को अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने का हौसला दिया.
भाई से मिली प्रेरणा: रेणु अपने भाई को भी अपनी प्रेरणा मानती हैं. रेणु कहती है कि, "भाई ने खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीते हैं और अब कोच के रूप में योगदान दे रहे हैं. अपने किसी करीबी को कठिनाइयों से निकलकर सफलता हासिल करते देखना प्रेरित करता है. भाई की उपलब्धियों ने भी जीवन में कुछ अलग और बेहतर करने की प्रेरणा दी है."
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