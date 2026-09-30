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धनाना की बेटी प्रिया ने एशियन गेम्स में जीता ब्रॉन्ज, मां बोली- "बेटी को चूरमे में और घी डाल कर खिलाऊंगी, ताकि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सके"

भिवानी: जिले के धनाना गांव की बॉक्सर प्रिया घणघस का एशियन गेम्स में गोल्ड का सपना सेमीफाइनल में टूट गया. 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रिया को चीन की यांग चेंगयू के खिलाफ 1-4 से हार मिली. सेमीफाइनल में पहुंचते ही प्रिया का ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो गया था.

क्वार्टर फाइनल में शानदार वापसी: प्रिया ने सेमीफाइनल तक पहुंचने के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था. क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया था. इससे पहले उन्होंने दक्षिण कोरिया की ओह येओन-जी को भी 5-0 से मात दी थी.

सेमीफाइनल में चीन से मुकाबला: जापान के निशियो में हुए मुकाबले में प्रिया ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. चीन की अनुभवी बॉक्सर यांग चेंगयू ने हालांकि अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए प्रिया के कई हमलों को रोका. मुकाबले के बाद यांग ने 1-4 के फैसले से फाइनल में जगह बनाई.

परिवार को गोल्ड की थी उम्मीद: प्रिया के सेमीफाइनल मुकाबले को परिवार ने लाइव देखा. मुकाबला हारने के बाद परिजनों में मायूसी रही, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मिलने की खुशी भी थी. प्रिया के पिता महेंद्र घणघस ने कहा कि, "जीत-हार खेल का हिस्सा है. हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन इतने बड़े खेल में ब्रॉन्ज जीतना भी हमारे लिए गर्व की बात है. प्रिया ने एशियन गेम्स में देश के लिए पदक जीतकर परिवार और गांव का नाम रोशन किया है. प्रिया के घर लौटने पर उसका भव्य स्वागत करेंगे. उसकी इस उपलब्धि पर पूरे परिवार को गर्व है."

मां बोली- "चुरमे में और घी डालूंगी": वहीं, प्रिया की मां मीरा देवी ने बेटी के प्रदर्शन पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि, "मेरी बेटी देश के लिए गोल्ड मेडल लाने की बात कहकर गई थी. ब्रॉन्ज मेडल लेकर लौटी है, फिर भी मुझे अपनी बेटी की जीत पर खुशी है. इस बार बेटी को चूरमे में और ज्यादा घी डालकर खिलाऊंगी, ताकि वह ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सके."

अब वर्ल्ड चैंपियनशिप पर नजर: इसके अलावा प्रिया के कोच नवीन ने कहा कि, "सेमीफाइनल मुकाबले में जो कमियां सामने आई हैं, उन पर काम किया जाएगा. अब प्रिया की कमियों को दूर करेंगे. उसका अगला लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियनशिप है और वहीं से ओलंपिक क्वालीफिकेशन की तैयारी भी आगे बढ़ेगी."

बता दें कि 20 वर्षीय प्रिया ने एशियन गेम्स में डेब्यू करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. वह इससे पहले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं.

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