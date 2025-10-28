ETV Bharat / state

दृष्टिबाधिता को बनाया अपनी ताकत, भिवानी की पूजा इन्सां बनीं भारत की दृष्टिबाधित फुटबॉल टीम की कप्तान

भिवानी: कहते हैं, "अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती." इस कहावत को साकार कर दिखाया है हरियाणा के भिवानी जिले के गांव डाडम की बेटी पूजा इन्सां ने.. दृष्टिबाधिता जैसी चुनौती के बावजूद पूजा ने हार नहीं मानी और आज वह भारतीय दृष्टिबाधित महिला फुटबॉल टीम की कप्तान बनकर देश, प्रदेश और अपने गांव का नाम रोशन कर रही हैं.

2024 में फुटबॉल खेलना किया शुरू: बचपन से ही दृष्टिबाधित पूजा ने कभी अपनी इस कमजोरी को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने दिया. पूजा बताती है कि वे पहले क्रिकेट खेलती थीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण कोच के साथ मतभेद होने पर उन्होंने और उनकी एनजीओ की आठ अन्य सहेलियों ने 2024 में फुटबॉल खेलना शुरू किया. शुरू में यह फैसला बेहद कठिन था, क्योंकि फुटबॉल एक तेज़ और रणनीतिक खेल है, जो दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए सीखना आसान नहीं था. लेकिन पूजा ने इसे चुनौती के रूप में लिया और दिन-रात अभ्यास कर टीम में अपनी जगह पक्की कर ली.

भेदभाव का करना पड़ा सामना: पूजा बताती हैं कि उन्हें बचपन से लेकर स्कूल और समाज तक कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ा. कई बार लोग दया की भावना से पेश आते थे, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों को ही अपनी प्रेरणा बना लिया. पूजा कहती है कि, "मैं चाहती हूं कि समाज दृष्टिबाधित लोगों को दया की नजर से नहीं, बल्कि उनकी क्षमता के आधार पर देखे."

राष्ट्रीय दृष्टिबाधित फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन: पूजा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 16 से 20 अक्तूबर 2024 को पुणे के नुवा में आयोजित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और विजेता का खिताब अपने नाम किया. इस टूर्नामेंट में पूजा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ घोषित किया गया. इसके अलावा उन्होंने केरल के कोच्चि में आयोजित आईबीएसए महिला दृष्टिबाधित विश्व चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां भारतीय टीम ने पांचवां स्थान हासिल किया. अब पूजा 1 से 3 नवंबर तक जमशेदपुर (झारखंड) में होने वाली आईबीएफएफ नॉर्थ सेंट्रल जोनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी.