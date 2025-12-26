ETV Bharat / state

नूंह के सरकारी कॉलेज में फर्नीचर की तोड़फोड़ के वायरल वीडियो का क्या है सच?, जानें क्या बोले प्रिंसिपल

नूंह में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का फर्नीचर तोड़फोड़ करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का जानें पूरा सच.

फर्नीचर की तोड़फोड़ का बनाया वीडियो
नूंह के सरकारी कॉलेज में फर्नीचर की तोड़फोड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 26, 2025 at 9:55 AM IST

Updated : December 26, 2025 at 10:31 AM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर मालब गांव के समीप पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने फर्नीचर तोड़ते हुए रील बनाई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. जब इस मामले को लेकर संस्थान के प्रिंसिपल व इंस्ट्रक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि "यह उनके स्क्रैप यार्ड का फर्नीचर था. जो पूरी तरह से कंडम हो चुका था. बच्चे इस कबाड़ से बैठने व एग्जाम देने के लिए डेस्क तैयार कर रहे थे".

क्या है मामला?: संस्थान के प्रिंसिपल ने बताया कि "करीब 150 खराब कुर्सियों को प्लाई डेस्क बनाने का काम किया जा रहा था. जिसमें से करीब 75 प्लाई के डेस्क बना लिए गए हैं. कुछ छात्रों ने उसी समय मेवाती गाने की रील खराब फर्नीचर की तोड़फोड़ करते हुए बनाई है. उस समय स्टाफ टॉयलेट गया हुआ था. इससे पॉलिटेक्निक कॉलेज मालब का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है. लेकिन बच्चों ने सरकारी संस्थान की रील बनाई है. इसलिए उनकी पहचान की जा रही है. उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी".

कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया वायरल वीडियो का सच (Etv Bharat)

जांच के बाद सामने आई सच्चाई: बता दें कि एक दिन पहले एक मीडिया हाउस द्वारा मालब पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों की फर्नीचर तोड़ते हुए वीडियो चलाई गई थी. जिसे सोशल मीडिया पर मेवाती गाना लगाकर रील के रूप में इस्तेमाल किया गया था. जैसे ही यह वीडियो मीडिया की सुर्खियों में आया तो इसको लेकर कॉलेज स्टाफ से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों तक के कान खड़े हो गए. हालांकि जांच करने पर मामला कुछ और ही निकला.

