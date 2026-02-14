ETV Bharat / state

भिवानी पुलिस ने चोरी की 5 वारदातों को सुलझाया, 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद

भिवानी: पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों पर नकेल कसते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. भिवानी के डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू की टीम ने दो ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो नशे और अपने शौक पूरे करने के लिए शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं. चोरी की घटना रोकने के लिए चल रहा है विशेष अभियानः भिवानी के डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने शनिवार को भिवानी के सिटी थाना में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि "पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के आदेश पर जिले में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में 12 फरवरी को तोशाम क्षेत्र से संदीप (निवासी जाटू लोहारी) को गिरफ्तार किया गया था. संदीप पर 14 जनवरी को सामान्य अस्पताल परिसर से मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप था." उन्होंने बताया कि "पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत से रिमांड पर लिया गया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी पीयूष (निवासी जाटू लोहारी) को भी बवानी खेड़ा क्षेत्र से दबोच लिया गया."