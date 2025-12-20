ETV Bharat / state

भिवानी पुलिस का ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन, रात भर चला सर्च अभियान, नशेड़ियों, जुआरियों के अड्डों पर छापेमारी, दो गिरफ्तार

भिवानी: हरियाणा के डीजीपी के निर्देशों पर भिवानी पुलिस ने रात भर नशेड़ियों, जुआरियों और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया. ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत भिवानी पुलिस टीम ने शहर और आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया. रातभर चला सर्च अभियान: भिवानी पुलिस की टीमें रातभर अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में गश्त करती रहीं. पुलिस ने जुआ खेलने वालों, नशा करने वालों, अवैध शराब और हथियार रखने वालों पर विशेष नजर रखी. अभियान के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और कुछ स्थानों पर छापेमारी भी की गई. रात भर चला सर्च अभियान (ETV Bharat) नशेड़ियों की पुलिस से बदसलूकी: अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस को विरोध का सामना भी करना पड़ा. नशे की हालत में अंडे बेच रहे दो युवक पुलिस से उलझ गए और गाली-गलौज करने लगे. इस दौरान पुलिस ने पहले उन्हें शांत करने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया.