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भिवानी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय रंगदारी वसूली गिरोह का किया पर्दाफाश, विदेश में बैठे गैंगस्टरों का लोकल नेटवर्क किया ध्वस्त

अंतर्राष्ट्रीय रंगदारी वसूली गिरोह का पर्दाफाश ( ETV Bharat )

भिवानीः पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए भिवानी सीआईए स्टाफ-2 की टीम ने क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले एक संगठित आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर व्यापारियों से रंगदारी मांगने और विदेशी गैंगस्टरों को उनकी जानकारी मुहैया कराने के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भिवानी के गांव लेघा भानान निवासी प्रीतम उर्फ कालिया और गांव गौरीपुर निवासी अमित के रूप में हुई है. प्राथमिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी स्थानीय व्यापारियों की रेकी करके उनके मोबाइल नंबर विदेश में बैठे भगोड़े अपराधियों तक पहुंचाते थे, जिसके बाद व्यापारी वर्ग को धमकियां देकर फिरौती की मांग की जाती थी. यह जानकारी भिवानी के डीएसपी क्राईम अनुप कुमार ने भिवानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी. गुप्त सूचना के आधार पुलिस ने की कार्रवाईः डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि "पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार द्वारा जिले में संगठित गिरोहों का सफाया करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई. एएसआई सुभाष की अगुवाई में सीआईए-2 की टीम दिनोद गेट चौक पर गश्त पर थी. गुप्त सूचना के आधार पर उमरावत बाईपास रोड पुल के पास दबिश देकर प्रीतम उर्फ कालिया को रंगे हाथों काबू किया गया. वहीं दूसरी गिरफ्तारी गुरुवार को हुई, जहां प्रीतम से मिली कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस टीम ने चरखी दादरी के बतर खेड़ी में छापेमारी कर दूसरे आरोपी अमित को भी दबोच लिया." विदेश में बैठे गैंगस्टरों का लोकल नेटवर्क पर पुलिस ने की कार्रवाई (ETV Bharat)