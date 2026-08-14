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भिवानी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय रंगदारी वसूली गिरोह का किया पर्दाफाश, विदेश में बैठे गैंगस्टरों का लोकल नेटवर्क किया ध्वस्त

भिवानी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय रंगदारी वसूली गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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अंतर्राष्ट्रीय रंगदारी वसूली गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2026 at 2:47 PM IST

3 Min Read
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भिवानीः पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए भिवानी सीआईए स्टाफ-2 की टीम ने क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले एक संगठित आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर व्यापारियों से रंगदारी मांगने और विदेशी गैंगस्टरों को उनकी जानकारी मुहैया कराने के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भिवानी के गांव लेघा भानान निवासी प्रीतम उर्फ कालिया और गांव गौरीपुर निवासी अमित के रूप में हुई है. प्राथमिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी स्थानीय व्यापारियों की रेकी करके उनके मोबाइल नंबर विदेश में बैठे भगोड़े अपराधियों तक पहुंचाते थे, जिसके बाद व्यापारी वर्ग को धमकियां देकर फिरौती की मांग की जाती थी. यह जानकारी भिवानी के डीएसपी क्राईम अनुप कुमार ने भिवानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी.

गुप्त सूचना के आधार पुलिस ने की कार्रवाईः डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि "पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार द्वारा जिले में संगठित गिरोहों का सफाया करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई. एएसआई सुभाष की अगुवाई में सीआईए-2 की टीम दिनोद गेट चौक पर गश्त पर थी. गुप्त सूचना के आधार पर उमरावत बाईपास रोड पुल के पास दबिश देकर प्रीतम उर्फ कालिया को रंगे हाथों काबू किया गया. वहीं दूसरी गिरफ्तारी गुरुवार को हुई, जहां प्रीतम से मिली कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस टीम ने चरखी दादरी के बतर खेड़ी में छापेमारी कर दूसरे आरोपी अमित को भी दबोच लिया."

विदेश में बैठे गैंगस्टरों का लोकल नेटवर्क पर पुलिस ने की कार्रवाई (ETV Bharat)

पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासाः उन्होंने बताया कि "दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ में गिरोह के काम करने के तरीके का सनसनीखेज खुलासा हुआ. आरोपी प्रीतम उर्फ कालिया करीब 5 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था. इसका काम व्यापारियों पर नजर रखना और विदेशी अपराधियों के कहने पर रंगदारी न देने वाले व्यापारियों पर फायरिंग व डराने-धमकाने जैसी वारदातों को अंजाम देने का ताना-बाना बुनना था. आरोपी पर पहले से रोहतक और राजस्थान में संगीन धाराओं व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें वह जमानत पर था. वहीं आरोपी अमित विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को स्थानीय व्यापारियों के मोबाइल नंबर और उनका बैकग्राउंड डेटा उपलब्ध कराता था, जिससे विदेश से इंटरनेशनल कॉल के जरिए कारोबारियों से भारी रकम की फिरौती मांगी जाती थी."

गिरोह की कुंडली खंगाल रही है पुलिसः उन्होंने बताया कि "दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है. रिमांड अवधि के दौरान इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी विदेश में बैठे किन-किन भगोड़े गैंगस्टरों के साथ इनके सीधे संपर्क थे, गिरोह के अन्य स्थानीय सदस्यों की पहचान कैसे करते है और पूर्व में अंजाम दी गई या रची गई अन्य आपराधिक वारदातों की कड़ियों को भी जोड़कर जांच की जा रही है.

'अपराधियों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगे':
उन्होंने कहा कि "भिवानी जिले में किसी भी प्रकार का संगठित गिरोह बनाकर दहशत फैलाने वाले अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. हमारी अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस ऐसे हर गिरोह पर लगातार नजर बनाए हुए है. अपराधियों और उनके मददगारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगे."

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